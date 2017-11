Daiwa House rampungkan garis besar DMLP Tahap I -- 2, fasilitas logistik multi penyewa berskala besar, di Indonesia

OSAKA, Jepang, 31 Oktober 2017 (Antara/Kyodo JBN-AsiaNet) --Garis besar PT Daiwa Manunggal Logistik Properti, usaha patungan antara Daiwa House Industry Co., Ltd., dan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. (BEST), yang terlibat dalam pembangunan dan infrastruktur kawasan industri di Indonesia, telah dirampungkan. Sejalan dengan ini, pekerjaan pembangunan DMLP Tahap I -- 2, fasilitas logistik multi penyewa berskala besar, di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, telah dimulai pada 2 Oktober 2017.Gambar: https://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M000427/201710317370/_prw_PI1fl_1vaO8AY6.jpg Daiwa House Industry berpartisipasi dalam perencanaan MM2100 Industrial Estate, bisnis kawasan industri yang dikembangkan oleh BEST di Bekasi pada Februari 2013. Perusahaan ini mulai mengembangkan area itu sebagai Daiwa Manunggal MM2100 Industrial Estate (dengan area pembangunan total sekitar 1.450 ha (*1)). Ia juga menangani pembangunan DMLP Tahap I -- 1, fasilitas logistik multi penyewa pertama di Indonesia. Fasilitas logistik itu (*2) dilengkapi dengan kemampuan pembekuan dan pendinginan untuk penyimpanan rantai dingin (*3) dan lahan sewa pabrik, yang terbatas di Indonesia. Pada kesempatan ini, perusahaan tersebut mulai mengerjakan DMLP Tahap I -- 2, yang merupakan tahap kedua fasilitas logistik multi penyewanya di Indonesia, pada 2 Oktober 2017.Di masa depan, Daiwa House Industry akan menggabungkan sumber daya managerial yang dimiliki grupnya, termasuk pengetahuannya akan survey, desain dan konstruksi bangunan serta manajemen dan administrasi bangunan. Ia juga berupaya menarik perusahaan dari Jepang dan seluruh dunia yang mempertimbangkan fasilitas logistik di manca negara, serta akan memperluas pembangunan fasilitas logistik guna memenuhi kebutuhan klien.(*1) Termasuk situs yang direncanakan.(*2) Perusahaan ini menarik Kawanishi Warehouse Co., Ltd. ke kawasan industri ini, melaksanakan pekerjaan desain dan konstruksi, serta menyerahkannya pada September 2017.(*3) Untuk membawa makanan segar, beku atau makanan lainnya dari area produksi ke area konsumsi pada suhu yang dijaga agar tetap rendah.Poin utama1. Pembangunan fasilitas logistik di Indonesia, di mana permintaan akan distribusi produk meningkat2. Pembangunan fasilitas logistik multi penyewa yang mampu mengakomodir delapan penyewaUntuk informasi rinci, silakan kunjungiSUMBER: Daiwa House Industry Co., Ltd.

