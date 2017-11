Presiden Jokowi akan hadiri KTT APEC di Vietnam

Jakarta (ANTARA News) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berencana menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) yang berlangsung 10-11 November 2017 di Vietnam, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis."Presiden akan menghadiri KTT APEC di Da Nang, Vietnam. Wakil Menteri Luar Negeri (A.M. Fachir) akan mendampingi Presiden," kata Arrmanatha Nasir.KTT APEC 2017 yang mengangkat tema "Creating New Dynamism Fostering New Future" akan fokus membahas beberapa isu, antara lain perekonomian berkesinambungan, integrasi regional, penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, perubahan iklim, dan pertanian.Direktur Kerja Sama Intra-Kawasan Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Benyamin Carnadi mengatakan pertemuan APEC tahun ini juga akan membicarakan tantangan-tantangan pada era digital.Anggota APEC berencana memetakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan era digital dalam pertemuan itu."Presiden akan datang ke. Lalu ada sesi untuk upaya mencari pemicu-pemicu baru pertumbuhan ekonomi, khususnya di era digital ini," ujar Benyamin.Dalam pertemuan KTT APEC, ia menjelaskan, Presiden Jokowi di antaranya akan menyampaikan isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia seperti pembangunan desa serta kerja sama maritim dan kelautan.

Editor: Maryati