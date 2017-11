Jadwal siaran langsung sepak bola 3 - 5 November 2017

Jakarta (ANTARA News) - Berikut jadwal siaran langsung sepak bola pada 3 sampai dengan 5 November 2017:AEK Athens vs AC Milan, pukul 01.00 WIB, SCTVArsenal vs Crvena Zvezda, pukul 03.05 WIB, SCTVLyon vs Everton, pukul 01.00 WIB, beIN Sports 1Persija vs Persib, pukul 15.00 WIB, tvOneMitra Kukar vs Bhayangkara FC, pukul 18.30 WIB, tvOnePS TNI vs Persipura, pukul 15.00 WIB, tvOneArema FC vs Semen Padang, pukul 18.30, tv OneBarcelona vs Sevilla, pukul 02.45 WIB, SCTVGenoa vs Sampdoria, pukul 02.45 WIB, Jak TVChelsea vs Manchester United, pukul 23.30 WIB, RCTI

