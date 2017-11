Hollywood beri penghormatan ke Mariah Carey

Los Angeles (ANTARA News) - Mariah Carey bergabung elit Hollywood menaruh tangan dan kakinya pada semen di TCL Chinese Theatre yang ikonik pada Rabu (2/11), sebuah penghormatan kepada penyanyi serba bisa tersebut.Mengenakan gaun berwarna hitam dengan sepatu berhak tinggi senada, Carey berbicara dengan para penggemar didampingi pelawak "Empire" Lee Daniels.Carey, yang terkenal jangkauan vokal lima oktafnya, mengucapkan terima kasih kepada para pendukung selama sepanjang karier yang telah menghasilkan hit seperti "Vision of Love", "Heartbreaker" dan "We Belong Together"."Merupakan suatu kehormatan bisa berada di sini dan saya harap bisa berjalan dengan sepatu ini. Hanya ini yang bisa saya katakan," guraunya.Carey (47) telah menjadi salah satu artis paling sukses dalam 27 tahun terakhir, dengan lebih dari 200 juta album terjual di seluruh dunia dan lima penghargaan Grammy.Dia adalah artis perempuan terlaris di Amerika Serikat pada 1990-an dan lagu "One Sweet Day" yang dia bawakan bersama Boyz II Men pada 1995 masih memegang rekor paling lama bertengger di peringkat satu tangga lagu Billboard.Namun album terakhirnya "Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse" (2014) mencatatkan performa terendah dia. Tahun 2015 dia memulai pertunjukan residensi di Caesar's Palace, Las Vegas, menurut siaran kantor berita AFP. (hs)

Editor: Maryati