PMC Group International akuisisi Perusahaan Farmasi India

MOUNT LAUREL, N.J.--(Antara/BUSINESS WIRE)-- PMC YM-Pharma Private Ltd., anak perusahaan PMC Group International, divisi independen PMC Group Inc., mengakuisisi aset-aset Yegna Manojavam Drugs and Chemicals Ltd (YMDCL) Hyderabad, India. Pabrik berstandar cGMP YMDCL merupakan salah satu produsen obat fluoroquinolone terbesar di India dan memiliki sistem manajemen limbah zero-discharge. Dengan fokus tambahan yang memenuhi kebutuhan obat-obatan Oncology, Neuropsychiatry, Gastro-Intestinal, Pulmonary Hypertension, Anti-Depressant dan Anti-Migraine, PMC YM-Pharma Private Ltd akan menjadi pelaku utama di pasar yang menyediakan obat generik dan zat antara obat murah ke pasar global.

“Akuisisi ini mengawali upaya kami membangun bisnis farmasi global,” kata Dr. Raj Chakrabarti, Vice President sekaligus Chief Strategy Officer PMC Group International.

Tentang PMC

PMC Group adalah perusahaan kimia dan plastik global berorientasi pertumbuhan yang memberi solusi inovatif atas kebutuhan sehari-hari di berbagai pasar termasuk plastik, produk konsumsi, elektronik, cat, pengemasan, perawatan pribadi, makanan, otomotif dan farmasi. Perusahaan ini mengandalkan model pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi sambil meningkatkan kebaikan sosial. PMC beroperasi dari platform manufaktur, inovasi dan pemasaran global dengan pabrik di negara-negara Amerika, Eropa dan Asia. Informasi selengkapnya tentang PMC dan berbagai aktivitasnya di seluruh dunia ada di www.pmc-group.com.

