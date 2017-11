Bhayangkara optimistis menyisihkan dua pesaing rebut gelar liga

Bekasi (ANTARA News) - Gelandang bertahan Bhayangkara FC Otavio Dutra optimistis timnya mampu menyabet gelar juara Liga 1 Musim 2017 dengan menyisihkan dua pesaingnya, yakni PSM Makassar dan Bali United."Kami hanya butuh selisih satu poin dari PSM. Peluang juara terbuka lebar untuk Bhayangkara," katanya dalam siaran pers yang diterima di Bekasi, Kamis.Tim berjuluk The Guardian itu masih menyisakan tiga laga pertandingan melawan Mitra Kukar (away), Madura United (away), dan Persija Jakarta (home).Sedangkan PSM Makassar dan Bali United masing-masing menyisakan dua kali laga.Menurut Dutra, peluang untuk menjadi kampiun cukup besar dibanding dua tim pesaing kuatnya meskipun kini sama-sama mengoleksi 62 poin.Dutra yakin timnya bisa memperoleh hasil maksimal di tiga laga tersisa, minimal tujuh poin.Karena itu, pemain asal Brasil tersebut meminta rekan-rekannya fokus dalam setiap pertandingan.Dia meminta timnya untuk fokus pada kemenangan tim atas Mitra Kukar."Lawan Madura dan Persija juga tidak mudah, tapi kami optimistis," ujarnya.Menurut Dutra, menang di kandang lawan sudah sering diraih oleh tim yang bermarkas di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi itu.Salah satunya saat tm asuhan Simon MecMenemy itu berhasil mengalahkan Bali United dan Sriwijaya FC.Menurut dia, kompetisi saat ini lebih baik dan fair, menjadi tuan rumah bukan sebuah jaminan untuk memenangkan pertandingan."Terakhir melawan Persija kami kandang, tapi rasa tandang," katanya.Di samping itu, Dutra juga berharap dua tim yang menjadi pesaing ketat bisa terjegal dengan kesalahan sekecil apapun.Pertemuan antara PSM Makassar melawan Bali United diharapkan berakhir seri, sehingga semakin mempermudah Bhayangkara FC meraih juara."PSM dan Bali United sama-sama mengincar kemenangan," ujarnya.Seperti diketahui, menjelang akhir musim Liga 1, persaingan di papan atas klasemen sementara cukup ketat.Tiga tim di papan atas sama-sama mempunyai peluang sebagai juara sama-sama mengoleksi 62 poin klasemen.Bali United berada di puncak, dan di bawahnya PSM Makassar, dan ketiga Bhayangkara FC.

Editor: Tasrief Tarmizi