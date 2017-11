Tiga tahun beruntun, FIFGroup raih Indonesia GCG Award

Jakarta (ANTARA News) — PT Federal International Finance atau FIFGroup kembali meraih peringkat pertama penghargaan Indonesia Good Corporate Govermance Award 2017 untuk kategori multifinance bukan perusahaan publik (Tbk).Penghargaan yang diberikan langsung oleh pendiri Economic Review, Irlisa Rachmadiana diterima oleh Head of Corporate Secretary FIFGroup Sri Noerhayati di Jakarta, Kamis (2/11).Menurut Sri Noerhayati, penghargaan ini merupakan penghargaan ke-3 kali berturut-turut yang diterima FIFGroup untuk kategori GCG.“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi ini. Semoga FIFGroup selalu dapat menjadi perusahaan pembiayaan yang mengedepankan aspek GCG,“ kata Noer.Penghargaan GCG ini terlaksana berkat kerja sama antara majalah Economic Review, IPMI, Indonesia Asia Institute, dan Sinergi Daya Prima.Sebelumnya, pada 31 Oktober lalu, FIFGrup juga menggondol tiga penghargaan pada Top IT & Telco Award 2017, sebagai Top IT, Best CEO, dan Digital Transformation.“Mewakili segenap manajemen FIFGroup, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua stakeholder kami. Penghargaan ini akan menjadi penyemangat bagi kami untuk dapat selalu memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan melalui inovasi-inovasi dalam hal IT,” kata Chief of IT FIFGroup Ricky Gunawan.Pada kesempatan itu Ricky juga menuturkan mengenai komitmen FIFGroup dalam hal digital transformation. Sejak tahun 2015 FIFGroup telah memulai digital transformation dari dalam internal perusahaan.Mulai dari mendigitalisasikan setiap proses yang ada dalam operasional hingga mendorong digitalisasi kepada pelanggan melalui FIFGroup Mobile Customer, sebuah aplikasi untuk memudahkan pelanggan dalam mengetahui berbagai informasi serta promo.Tidak hanya di tahun ini FIFGroup berhasil menyabet penghargaan dalam ajang tahunan Top IT dan Top Telco, sebelumnya pada tahun lalu FIFGroup juga berhasil membawa pulang penghargaan yang sama dari ajang tahunan tersebut.