"The Rooster Bar" John Grisham buku paling laris di AS

Jakarta (ANTARA News) - Novel terbaru John Grisham berjudul "The Rooster Bar" memuncaki daftar buku paling laris di Amerika Serikat, Kamis waktu setempat.Data yang dirilis berbagai toko buku independen dan online, serta dealer buku dan distributor independen di seluruh AS digunakan untuk menyusun daftar bukuini.Dan berikut daftar selengkapnya, seperti dikutip dari Reuters.Peringkat pekan lalu1. "The Rooster Bar" -John Grisham (28,95 dolar)2. "Origin"Dan Brown (29,95) 13. "Deep Freeze" 2John Sandford (29)4. Uncommon Type 3Tom Hanks (26,95)5. "Sleeping Beauties" 5King/King (32,50)6. "Fairytale" 4Danielle Steel (28,99)7. "A Column of Fire" 6Ken Follett (36)8. "Quick & Dirty" -Stuart Woods (28)9. "Strange Weather"Joe Hill (27,99)10. "The Girl Who Takes An Eye For An Eye" 8David Lagercrantz (27,95)1. "The Pioneer Woman Cooks: Come and Get It!" -Ree Drummond (29,99 dolar AS)2. "Leonardo da Vinci" 1Walter Isaacson (35)3. "Sisters First" -Bush/Hager (28)4. "Andrew Jackson and the Miracle of New Orleans" -Brian Kilmeade (28)5. "Smitten Kitchen Every Day" -Deb Perelman (35)6. "Capital Gaines" 2Chip Gaines (W, $24.99)7. "Killing England" 5O'Reilly/Dugard (30)8. "Grant" 6Ron Chernow (40)9. "A Die Hard Christmas" -Doogie Horner (16,99)10. "What Happened" 7Hillary Rodham Clinton (30)

Editor: Jafar M Sidik