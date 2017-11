Samsung luncurkan Galaxy Note8 Enterprise Edition

Jakarta (ANTARA News) - Samsung Electronics America memperkenalkan Galaxy Note8 Enterprise Edition, smartphone yang dirancang untuk pasar enterprise dan SMB.Galaxy Note8 Enterprise Edition membawa peningkatan penyesuaian, pengelolaan, dukungan dan keamanan tingkat perusahaan perangkat premium terbaru milik Samsung itu, menjadikannya ponsel pintar yang benar-benar ditawarkan untuk segmen tersebut."Perusahaan modern menghadapi konflik ketika menyangkut strategi seluler mereka -- dorongan dan ketertarikan antara apa yang mereka butuhkan agar organisasi tetap aman dan produktif, dan apa yang diharapkan karyawan mereka saat menggunakan perangkat mobile," kata Eric McCarty, Vice President Mobile B2B Product Marketing Samsung Electronics America, dalam laman resmi Samsung AS."Kami menyebutnya Paradoks TI, dan Note8 Enterprise Edition membantu menyelesaikannya dengan menyediakan alat yang sederhana dan komprehensif untuk TI guna mengelola dan mengamankan lingkungan mobile mereka, sekaligus memberi pengguna perangkat yang mereka sukai," sambung dia.Fitur utama Galaxy Note8 Enterprise Edition meliputi kustomisasi dengan penyebaran dan pengelolaan yang disederhanakan di mana Galaxy Note8 Enterprise Edition menawarkan Samsung Knox Configure dan Samsung Enterprise Firmware Over the Air (E-FOTA).Knox Configure memungkinkan admin IT dengan cepat, aman dan jarak jauh, sementara E-FOTA memungkinkan admin TI untuk mengelola armada perangkat secara komprehensif melalui OS terpusat dan kontrol versi perangkat lunak dan pembaruan terjadwal.Tidak hanya itu, Galaxy Note8 Enterprise Edition menghadirkan layanan dukungan layanan pembaruan PC tradisional ke smartphone. Perangkat menerima pembaruan keamanan bulanan reguler hingga tiga tahun.Galaxy Note8 Enterprise Edition hadir dengan ketahanan air dan debu IP68, pengisian daya nirkabel dengan RAM 6GB, prosesor 10nm dan memori yang dapat diupgrade, serta jaminan keamanan melalui pilihan metode otentikasi biometrik dan platform keamanan Knox.Galaxy Note8 Enterprise Edition dibandrol dengan harga 994 dolar AS atau sekitar Rp13,4 juta, dan dapat dipesan di mitra saluran distribusi resmi Samsung.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Monalisa