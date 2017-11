Agenda hari ini, fotografi hingga makanan

Jakarta (ANTARA News) - Ada berbagai acara digelar jelang akhir pekan, Jumat (3/11), berikut di antaranya:





1. Nonton bareng dan diskusi film Posesif di Plaza Senayan pukul 19.00 WIB.







2. +Boys Market No. 5, The 5th annual exhibition of all about the BOYS

Bazar khusus pria ini digelar hingga 5 November 2017 di Gandaria City, Jakarta, yang menggelar pameran khusus pria, di antaranya show custom bike, pameran busana khusus pria, hingga aksi BMX freestyle.





3. Trade In Galaxy Note 8 Samsung

Acara ini digelar pada 2 - 5 November 2017 di Atrium East Mall 1st Floor, Grand Indonesia, Jakarta.





4. ELASTICO, Electro Art & Sport in Competition 2017

Acara ini diselenggarakan sepanjang 31 Oktober – 9 November 2017. ELASTICO (Elektro Art and Sport In Competition) merupakan kegiatan Mahasiswa UNJ, yakni aliansi Departemen Minat dan Bakat dari BEMP Pendidikan Teknik Elektro, BEMP Pendidikan Teknik Elektronika, dan BEMP PTIK.





5. Food Explore 10

Acara ini digelar pada 1 - 3 November 2017 di UPH, Karawaci, Tangerang. Food Explore 10 mengangkat tema “Food Processing and Quality Enhancement” dengan tagline “Increasing Food Quality through a sound and credible processing for a healthy life” dengan tujuan ingin memperluas pandangan dan wawasan masyarakat mengenai pengolahan pangan.





6. Melampaui Fotografi, Photography and Beyond

Acara ini diselenggarakan hingga 5 November 2017 di Gedung A Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, pada pukul 10.00 – 19.00 WIB. Acara ini menampilkan puluhan karya fotografi hitam putih dari Suherry Arno, dikuratori oleh Jim Supangkat.





7. Big City Sale

Pameran mode, kerajinan tangan, kuliner dan berbagai produk ini digelar hingga 3 November 2017 di Menara Mandiri (Ex – Bapindo Plaza), Jl. Jend. Sudirman, Jakarta.





Editor: Fitri Supratiwi