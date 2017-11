Daftar barang yang bisa dibeli lebih murah dari pada iPhone X

Jakarta (ANTARA News) - Beberapa hari terakhir iPhone X yang baru saja rilis menghebohkan internet. Pasalnya satu unit iPhone X bisa dijual mulai dari harga 1.000 dolar AS atau sekitar Rp13.505.899.Itu belum termasuk aksesoris yang diperlukan dan asumsi kalau yang dibeli adalah model paling murah.Sebelum Anda buru-buru memutuskan ikut dalam antrean untuk membeli iPhone X, lihat apa saja yang Anda bisa lakukan dengan uang kurang dari 1.000 dolar AS.Laman brightside.me membuat daftar barang atau hal-hal apa saja yang bisa dibeli jauh lebih murah dibanding iPhone X:Dengan uang 582 dolar AS (Rp7.864.864) katanya Anda bisa membuat gym mini di dalam rumah lengkap dengan treadmill, bangku aneka angkat beban, bola keseimbangan, ab wheel (roda pembentuk otot) dan macam-macam bola angkat beban.Uang 700 dolar AS (Rp9.459.459) Anda bisa membeli tiket dua orang untuk bisa main 10 hari di Disneyland. Itu pun masih sisa 299 dolar AS (Rp4.040.540) untuk makan dan hiburan lain.Anda bisa beli cincin berlian Tiffany seharga 800 dolar AS (Rp10.810.810).Dengan 800 dolar As Anda juga bisa membeli kawan yang setia: anjing kerdil corgi.Jika Anda punya uang 889 dolar AS (Rp12.013.513) Anda bisa plesir ke Karibia selama 7 hari.Anda bisa beli 6.552 kue oreo seharga 997,36 dolar AS (Rp13.477.837) dengan asumsi harga satu pak kue adalah 5,48 dolar atau Rp74.054 yang isinya 182 keping.Dengan uang 997.50 dolar AS (Rp13.479.729) Anda bisa beli 190 cangkir Starbucks pumpkin spice latte yang sedang jadi tren saat ini. Harga satu cangkirnya adalah 5,25 dolar AS (Rp70.945)Uang 999 dolar AS atau setara dengan Rp13.499.999 bisa membeli 71 boks isi 20 sayap ayam KFC dan satu boks isi 5 sayap ayam. Itu setara dengan 3 bulan makan ayam.

