Rupiah menguat 67 poin

Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta menguat 67 poin menjadi Rp13.485 per dolar AS pada Jumat pagi."Dolar AS melemah terhadap mayoritas mata uang dunia kendati data ketenagakerjaan sektor swasta Amerika Serikat lebih kuat dari perkiraan. Namun, faktor ambil untung menahan laju mata uang AS setelah dalam beberapa hari terakhir ini berada dalam tren penguatan," kata Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra.Ia mengatakan nilai tukar dolar AS juga dibayangi oleh perdebatan di kalangan Partai Republik mengenai reformasi pajak, yang membuat pelaku pasar khawatir sehingga menahan akumulasi dolar AS."Dolar AS mendapat tekanan karena anggota parlemen AS. Rencana reformasi pajak itu akan menghasilkan potongan pajak sebesar 6 triliun dolar AS selama 10 tahun," katanya.Sentimen dari keputusan Presiden Amerika Serikat memilih Jerome Powell sebagai Ketua The Federal Reserve selanjutnya, menurut dia, juga turut menahan pergerakan dolar AS karena Powell dianggap sebagai figur yang kurangdibandingkan kandidat lainnya.Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menambahkan bahwa pemberitaan mengenai pemilihan Powell sebagai kandidat pengganti Janet Yellen membuat laju dolar AS cenderung tertahan.Sementara di dalam negeri, dia menjelaskan, fokus akan tertuju pada kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur pada 15-16 November, yang diharapkan menghasilkan kebijakan yang dapat menjaga pasar serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor: Maryati