Dianggap berisi pornografi, Arab Saudi tarik novel karya penulis ternama

Riyadh (ANTARA News) - Otoritas Arab Saudi, Kamis (2/11), menarik novel karya penulis ternama dari peredaran setelah para pembaca mengeluhkan konten pornografi dalam buku itu yang menyulut kontroversi di kerajaan tersebut."Thursday’s Visitors" merupakan novel fiksi berbahasa Arab karya penulis ternama Badriyah al Bishr, yang sering mengangkat topik perjuangan perempuan Arab Saudi dalam kehidupan sehari-hari.“Kementerian Kebudayaan dan Informasi menarik buku 'Thursday’s Visitors' dari peredaran… dan mengawali penyelidikan kasus ini," ujar juru bicara kementerian, seperti diwartakan AFP.Novel tersebut berkisah tentang perjalanan seorang perempuan muda yang mencari jati diri lewat perkumpulan pada Kamis ketika kaum hawa berbagi kisah suka maupun duka mereka.Namun, beberapa konten novel tersebut dianggap mengandung pornografi."Bagaimana bisa buku dengan konten seperti ini dijual di rak buku khusus anak?" tulis seorang warga Arab Saudi di Twitter dalam cuitan kepada Jarir, jaringan toko buku ternama."Saya tidak memeriksa konten buku sebelum membeli, tetapi kesalahan kalian sangat parah."Menanggapi hal itu, Jarir mengatakan "Kami setuju dengan Anda. Novel tersebut sudah ditarik. Kami berterima kasih atas perhatian Anda." (ab/)

