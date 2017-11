Rupiah menguat ke bawah Rp13.500

Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat sore, bergerak menguat sebesar 73 poin menjadi Rp13.479 per dolar AS dari posisi hari sebelumnya Rp13.552 per dolar AS."Harga minyak mentah dunia yang bertahan di atas level psikologis 50 dolar AS per barel menjadi salah satu faktor yang menopang mata uang berbasis komoditas seperti rupiah," ujar Analis Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo di Jakarta.Terpantau harga minyak jenis WTI Crude pada Jumat (3/11) sore ini menguat 0,53 persen ke level 54,83 dolar AS per barel, dan Brent Crude naik 0,41 persen menjadi 60,87 dolar AS per barel.Ia menambahkan bahwa sentimen mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan pencalonan Gubernur Federal Reserve Jerome Powell untuk menggantikan Janet Yellen yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2018 mendatang turut menopang mata uang rupiah."Powell terlihat kurang hawkish dalam kebijakan moneternya sehingga kenaikan suku bunga acuan tidak terlalu agresif," katanya.Di sisi lain, lanjut dia, The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan pada Rabu (1/11) turut menjaga fluktusi rupiah. Kendati demikian, terbukanya potensi kenaikan suku bunga AS pada Desember mendatang menahan apresiasi rupiahlebih tinggi.Research Analyst FXTM, Lukman Otunuga menambahkan bahwa aktivitas ekonomi AS meningkat dengan laju yang baik, perangkat Fedwatch CME menunjukkan kenaikan ekspektasi peningkatan suku bunga di bulan Desember mendatang.Saat ini, lanjut dia, fokus pasar sedang tertuju pada laporan sektor tenaga kerja AS. Data yang menggembirakan dapat memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga di bulan Desember dan mengangkat kurs dolar AS.Sementara itu, dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Jumat (3/11) mencatat nilai tukar rupiah bergerak menguat ke posisi Rp13.500 dibandingkan posisi sebelumnya Rp13.562 per dolar AS.

Editor: Suryanto