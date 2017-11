Livi Zheng jadi pembicara di FHCI

Surabaya (ANTARA News) - Sutradara Hollywood asal Indonesia Livi Zheng dijadwalkan menjadi pembicara di forum modal intelektual sumber daya manusia terbesar di Indonesia, yaitu Forum Human Capital Indonesia (FHCI) pada November 2017."Merupakan sebuah kebanggaan bisa menjadi pembicara di even tersebut," ujar Livi Zheng melalui pesan elektronik yang diterima ANTARA News di Surabaya, Jumat.Sutradara film "Brush With Danger" itu akan menjadi pembicara bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.Bagi Livi, hal itu merupakan kali keduanya menjadi pembicara bersama menteri asal Indonesia setelah beberapa waktu lalu bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Ibu Kota Amerika Serikat (AS), Washington D.C."Merupakan pengalaman hebat dan semoga bermanfaat untuk semua pihak," ucap wanita 23 tahun asal Jawa Timur tersebut.FHCI merupakan forum para pegiat, khususnya di BUMN yang rutin bertemu dan membahas berbagai isu seputar pengembangan modal intelektual sumber daya manusia ().Perhatian FHCI tidak hanya difokuskan pada pengembangannya di BUMN, tapi juga Indonesia secara umum sehingga menjadi dasar penyelenggaraan Indonesia Human Capital Summit (IHCS) pada 9-10 November 2017 di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta.Alasan dipilihnya Livi Zheng sebagai pembicara karena diharapkan menjadi inspirator bahwa saatnya generasi muda bangsa untuk berani bermimpi besar serta berpikir global.Sementara itu, Livi Zheng semakin menjadi pembicaraan di Indonesia karena dinilai mengharumkan nama negara di Hollywood, salah satunya dibuktikan melalui film layar lebar berjudul "Insight" yang memasukkan unsur beladiri dan musik Indonesia.Livi juga baru saja menyelesaikan empat proyek di Indonesia, antara lain film iklan berformat film pendek "Life is Full of Surprises" dan "Second Chance" yang proses syutingnya dilakukan di Sukabumi.Dalam film "Life is Full of Surprises" yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2017 itu, Livi mengkombinasikan adegan bola api, cambuk api dan pencak silat sebagai adegan pembuka.

Editor: Priyambodo RH