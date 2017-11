Dwi Sasono menggunakan "lace wig" dalam film terbarunya

Jakarta (ANTARA News) - Aktor peran Dwi Sasono menggunakan "lace wig" atau rambut palsu yang dibuat khusus untuk film terbarunya "5 Cowok Jagoan"."Dwi Sasono menggunakan wig. Wig yang saya buat khusus untuk film 5 Cowok Jagoan. Tapi itu bukan sembarang wig yang dipakai, rambut yang ada di wig-nya asli dan disulam satu per satu ke wig. Saya khusus bikin selama satu minggu," ujar seorang penata rias, Cherry Wirawan, di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan dalam film 5 Cowok Jagoan garapan MVP Pictures, pihaknya berupaya menciptakan tata rias spesial bagi karakter-karakter di dalam film karya sutradara Anggy Umbara itu.Di antara karakter 5 Cowok Jagoan, ada Dwi Sasono yang menjadi seorang satpam bernama Dedy. Karakter tersebut digambarkan bertubuh tambun, berambut sepundak tapi terdapat botak di bagian tengah. Dwi menggunakan rambut palsu yang dibuat khusus.Selain itu, Cherry pun membuat kejutan di salah satu adegan 5 Cowok Jagoan. Nantinya, akan ada puluhan zombie yang terlihat di dalam film.Intip trailer film 5 Cowok Jagoan http://bit.ly/5CJOfficialTrailerBos dari para zombie yang bernama Taru itu harus menggunakan tata rias prostetik."Prostetik make up itu mengubah tampilan seseorang menjadi lebih berbeda. Berubah tampilan pemain dalam wujud yang diinginkan dalam cerita dan sutradara. Di 5 Cowok Jagoan, karakter Taru digambarkan zombie yang beringas," kata Cherry.Khusus untuk Bos Taru, Cherry terlebih dahulu membuat cetakan di wajah yang sesuai dengan pemain. Ada luka di wajah, kulit lama yang sudah membusuk, hingga tampilan zombie yang menyeramkan. Untuk tahapan yang disebut modelling, Cherry membutuhkan waktu pengerjaan selama satu minggu."Bisa lebih cepat lagi, tergantung tingkat kesulitan prostetik make up-nya sendiri. Karena ini di bagian wajah saja, jadi seminggu. Tapi kalau semua badan bisa lebih lama lagi," lanjut pria yang tahun ini namanya masuk dalam nominasi penata rias terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2017.Tahapan berikutnya adalah pemasangan prostetik make up di wajah pemain. Cherry membutuhkan waktu yang mencapai empat jam lamanya. Ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan. Pertama, kulit di wajah harus dibersihkan terlebih dahulu supaya kering.Kedua, dalam kondisi kering cetakan prostetik make up tersebut dipasang ke bagian wajah dan dilem secara khusus." Semuanya dipastikan rapat dan nempel, baru di-blend dengan riasan wajah biasa supaya kelihatan menyatu," katanya.Untuk mencapai hasil yang maksimal, para pemain yang menggunakan tata rias khusus harus berada di dalam ruangan ber-AC. Tak hanya karakter Dwi Sasono dan Bos Zombie Taru saja yang diciptakan Cherry, namun dia harus merias sebanyak 40 zombie khusus untuk keperluan film.Film 5 Cowok Jagoan terinspirasi dari film lawas Lima Cewek Jagian yang digarap ayahanda Anggy Umbara, Danu Umbara pada 1980 silam. Film yang dijadwalkan tayang pada 14 Desember ini bercerita tentang seorang lelaki berprofesi petugas kebersihan yang mengumpulkan beberapa sahabat kecilnya untuk menyelamatkan sang kekasih yang diculik.(T.I025/B015)

Editor: Ruslan Burhani