CT Corp hadirkan Transpark Bekasi

Bekasi (ANTARA News) - CT Corp menghadirkan Transpark Bekasi yang berlokasi di Jalan Juanda yang di dalamnya terdapat apartemen, perkantoran, hotel, mal, theme park, private water park, serta Trans Studio Snow Town."Penghuni yang akan menempati 5.000 unit (5 tower) apartemen akan mendapatkan akses water park secara cuma-cuma termasuk seluruh wahana permainan Theme Park," kata pemilik CT Corp, Chairul Tanjung di Bekasi, Jawa Barat, Jumat, dalam acara groundbreaking proyek ini.Chairul juga mengungkapkan di dalam Trans Studio Snow Town nantinya diciptakan sepeti iklim salju yang pertama dan terbesar di Indonesia, pengunjung benar-benar dapat menikmati salju tidak sekedar bermain seluncuran tetapi juga dapat membuat boneka salju.Terkait pembangunan proyek ini, Chairul mengatakan, saat ini, generasi milineal telah mengambil peran penting dalam menggerakkan perekonomian dunia. Hidup di era perkembangan teknologi yang cepat membuat mereka mempunyai gaya hidup yang serba cepat, praktis dan instan."Hal ini jugalah yang mempengaruhi perubahan minat pemilihan hunian masyarakat dari landed house menjadi apartment karena dianggap memiliki nilai lifestyle yang mendukung dengan fasilitas yang lebih lengkap sebagai penunjang kenyamanan bertempat tinggal. Selain itu apartment dianggap juga memberikan keamananyang memadai," ujar dia.Terkait hal itu, Trans Property menghadirkan solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah berhasil menjual 2.000 unit apartemen Transpark Cibubur, pada tahun 2016 dalam waktu enam bulan, pada tahun 2017 ini, Trans Property kembali membangun apartment yang memadukan hunian dan fasilitas yang menunjang gaya hidup seperti hotel, mall dan theme park di daerah Juanda, Bekasi.Dalam acara groundbreaking itu juga diikuti dengan penandatanganan MOU dengan salah satu sekolah tinggi ilmu komunikasi terbaik, The London School of Public Relations yang menempati salah satu tower berkapasitas 7.000 mahasiswa serta pembukaan penjualan Tower Jade yang merupakan tower pertama di Apartment Transpark Juanda."Khusus kampus LSPR, Kami juga akan membuka jurusan baru yang sangat dibutuhkan oleh industri saat ini yaitu Hospitality Communication and MICE, Entrepreneurship and Business Communication dan Mass Media Communication," kata Prita Kemal Gani selaku pendiri dan Director STIKOM The London School of Public Relations.Sementara untuk Mass Media Communication memiliki beberapa konsentrasi yaitu Broadcast Journalism yang merupakan kerjasama dengan Salford University di Manchester dan Digital Film Making and Photography Communication, jelas dia.

