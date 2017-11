TAM raih lima penghargaan indeks kebahagiaan berkendara

Makassar (ANTARA News) - Toyota-Astra Motor (TAM) kembali meraih lima penghargaan sekaligus dalam ajang Indeks Kebahagiaan Berkendara (IKB) 2017 diselenggarakan media nasional Otomotif di Jakarta."Kami bersyukur sekaligus bangga bahwa hasil survei di IKB 2017 ini menunjukkan produk Toyota tersebut mampu memberikan kenyamanan dan keamanan, serta kebahagiaan dan kepuasan bagi penggunanya," kata Executive General Manager PT TAM, Fransiscus Soerjopranoto, Jumat.Melalui siaran persnya diterima, empat produk itu masing-masing Toyota Avanza, Toyota Kijang Innova, Toyota Fortuner, dan Toyota Corolla Altis mendapatkan penghargaan atas pencapaian respon pelanggan terhadap produk Toyota.Produk tersebut mendapatkan indeks tertinggi di kategorinya masing-masing, yaitu sebagai kendaraan yang mampu memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi para penggunanya. Selain itu, Toyota Avanza juga mendapatkan predikat sebagai tipe mobil paling membahagiakan di benak konsumen.Hasil survei yang didapatkan pada ajang IKB 2017, lanjut dia, merupakan salah satu bentuk respon positif yang diberikan pelanggan terhadap produk yang dihadirkan Toyota selama ini.Frans mengatakan, dimasa depan Toyota akan menghadapi tantangan yang semakin besar, karena fokus utamanya adalah bagaimana mempertahankan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.Sejalan dengan semangat Toyota Let's Go Beyond, kata dia, Toyota selalu berkomitmen menyediakan produk, teknologi, dan layanan terbaik yang melebihi ekspektasi pelanggan.Sehingga, segala bentuk respon dari pelanggan akan menjadi pemacu semangat terus memberikan yang terbaik."Apa yang kami lakukan dalam mewujudkan pilar-pilar Let's Go Beyond semata-mata untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan setia. Kami bahagia jika pelanggan dapat merasakan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan Toyota,"ucapnya.Penghargaan IKB 2017 diselenggarakan media Otomotif. Survei tersebut dilakukan secara online sejak Juni-Agustus 2017. Survei IKB itu meliputi Indeks Kepuasan Kendaraan dan Indeks Emosi Berkendaraan. Pemberian penghargaan pada Kamis (2/11) di Jakarta.Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kebahagian serta kepuasan mereka dalam mengendari mobil dan motor yang mereka miliki.Sebelumnya, Toyota juga meraih empat penghargaan di ajang yang sama tahun lalu, yaitu Toyota Kijang Innova menang di kategori Mid MPV, Vios di segmen Small Sedan, Camry di kelas Full Sedan, serta AGYA untuk kategori LCGC.

Editor: B Kunto Wibisono