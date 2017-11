"Grain" raih Tokyo Grand Prix di TIFF 2017

Jakarta (ANTARA News) - Film "Grain" karya sutradara Turki Semih Kaplanoğlu meraih penghargaan Tokyo Grand Prix dalam seksi kompetisi Festival Film Internasional Tokyo (TIFF) 2017, Jumat (3/11) waktu setempat.





Film sains ilmiah ini yang jadi film panjang keenam dari sutradara kenamaan di Turki itu menyentuh berbagai isu kontemporer, salah satunya krisis pengungsi. Pemenang Tokyo Grand Prix berhak atas hadiah senilai 50.000 dolar AS.





Selain itu, penghargaan Special Jury Prize diberikan pada film Italia "Crater" dengan hadiah senilai 20.000 dolar AS.





Tommy Lee Jones, ketua dewan juri kompetisi TIFF, berbagi kesan-kesan dalam festival film tahunan ini. Ia memuji para anggota dewan juri sebagai "sineas berbakat dan orang-orang yang pengertian." Dia juga menyebut betapa mereka terdiri dari sekelompok orang antarnegara, bagaikan PBB.





"Kami bicara dalam lima bahasa berbeda dan butuh lima penerjemah... Rasanya seperti PBB! Tapi kami lebih humoris dari PBB," kata dia dalam siaran pers.





Penghargaan untuk Sutradara Terbaik diberikan pada Edmund Yeo dari Malaysia, sutradara film Aqerat (We the Dead)" yang mendapatkan hadiah senilai 5.000 dolar AS.





Adeline D'Hermy dari film "Maryline" (Prancis) dinobatkan sebagai Aktris Terbaik, sedangkan Duan Yihong dari "The Looming Storm" (China) didapuk sebagai Aktor Terbaik.





Film "The Looming Storm" juga mendapat penghargaan Best Artistic Contribution, sementara film "Euthanizer" (Finlandia) mendapatkan Best Screenplay Award dari saluran siaran WOWOW. Masing-masing dihadiahi 5.000 dolar AS.





"Tremble All You Want" yang diperankan Mayu Matsuoka mendapatkan Audience Award, sedangkan penghargaan Best Asian Future Film Award jatuh pada "Passage of Life" (Jepang/Myanmar). Keduanya mendapatkan 10.000 dolar AS.





"Old Beast" (China) mendapat predikat Asian Future Special Mention dan Japan Foundation Asia Center memberikan The Spirit of Asia Award pada Akio Fujimoto atas film "Passage of Life".





TIFF juga memberikan Best Picture Award Japanese Cinema Splash pada film "Of Love & Law" (Jepang/Inggris) dengan nilai hadiah 1.000.000 yen.





Ryuichi Sakamoto mendapatkan Samurai Award.





Terakhir, penghargaan Tokyo Gemstone Award diberikan pada empat aktris dari berbagai negara yang dianggap patut mendapatkan pengakuan internasional. Mereka adalah Mayu Matsuoka (Tremble All You Want), Shizuka Ishibashi (The Tokyo Night Sky is Always The Densest Shade of Blue), Adeline D'Hermy (Maryline) dan Daphne Low (Aqerat).





Festival Film Internasional Tokyo (TIFF) ke-30 berlangsung mulai 25 Oktober hingga 3 November 2017 di Roppongi Hills, Tokyo.





Sebanyak 231 film ditayangkan selama 10 hari penyelenggaraan festival film dengan jumlah penonton hingga 63.679 orang.





Editor: Tasrief Tarmizi