Eintracht Frankfurt tundukkan Werder Bremen 2-1

Berlin (ANTARA News) - Eintracht Frankfurt mengalahkan Werder Bremen 2-1 pada pertandingan lanjutan Liga Jerman, Jumat, berkat gol dari Ante Rebic pada babak pertama dan Sebastien Haller pada babak kedua.Rebic mencetak gol pembuka pada menit ke-17 bagi tuan rumah namun kemudian Niklas Moisander menyamakan kedudukan pada menit ke-24.Gol Sebastien Haller pada menit 89 membawa kemenangan bagi Eintracht.Berikut ini klasemen sementara Liga Jerman setelah pertandingan Jumat seperti disiarkan Gracenote:Klasemen; main, menang, imbang, kalah, memasukkan, kemasukan, poin:1 FC Bayern Munich 10 7 2 1 24 7 232 Borussia Dortmund 10 6 2 2 27 11 203 RB Leipzig 10 6 1 3 16 12 194 Hanover 96 10 5 3 2 14 9 18-------------------------5 Eintracht Frankfurt 11 5 3 3 13 11 18-------------------------6 FC Schalke 04 10 5 2 3 13 10 17-------------------------7 Borussia Moenchengladbach 10 5 2 3 16 18 17-------------------------8 TSG 1899 Hoffenheim 10 4 4 2 17 14 169 Bayer 04 Leverkusen 10 4 3 3 22 15 1510 FC Augsburg 10 4 3 3 15 10 1511 Hertha Berlin 10 3 4 3 11 12 1312 VfB Stuttgart 10 4 1 5 9 11 1313 Mainz 10 3 2 5 11 16 1114 VfL Wolfsburg 10 1 7 2 10 13 1015 Freiburg 10 1 5 4 6 20 8-------------------------16 Hamburg SV 10 2 1 7 7 17 7-------------------------17 Werder Bremen 11 0 5 6 4 14 518 Cologne 10 0 2 8 4 19 21-4: Liga Champions5: Liga Europa6: Putaran kualifikasi Liga Europa7: Liga Europa tergantung piala domestik16: Playoff degradasi17-18: DegradasiJadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):Sabtu, 4 NovemberBorussia Moenchengladbach vs Mainz (14.30)FC Augsburg vs Bayer 04 Leverkusen (14.30)Hamburg SV vs VfB Stuttgart (14.30)RB Leipzig vs Hanover 96 (14.30)Freiburg vs FC Schalke 04 (14.30)Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich (17.30)Minggu, 5 NovemberCologne vs TSG 1899 Hoffenheim (14.30)VfL Wolfsburg vs Hertha Berlin (17.00)(Uu.H-RF)

Editor: Fitri Supratiwi