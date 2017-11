Hasil pertandingan dan klasemen Liga Spanyol

Madrid (ANTARA News) - Real Betis yang sudah tertinggal 0-2 dari getafe pada babak pertama, berhasil menyamakan kedudukan sehingga pertandingan berakhir imbang pada laga Liga Spanyol, Jumat.Gol dari Sanabria (menit 68) dan Ryad Boudebouz (87) menyamakan kedudukan bagi Real Betis setelahGetafe unggul 2-0 melalui gol Markel Bergara (18) dan Portillo (34).Berikut hasil pertandingan dan klasemen kompetisi sepak bola Liga Spanyol pada Jumat seperti disiarkan Gracenote:Jumat, 3 NovemberReal Betis 2 Getafe 2Klasemen (main, menang, imbang, kalah, memasukkan, kemasukkan, poin):1 Barcelona 10 9 1 0 28 3 282 Valencia 10 7 3 0 27 11 243 Real Madrid 10 6 2 2 19 9 204 Atletico Madrid 10 5 5 0 15 6 20-------------------------5 Sevilla 10 6 1 3 11 9 19-------------------------6 Villarreal 10 5 2 3 16 11 17-------------------------7 Leganes 10 5 2 3 9 5 17-------------------------8 Real Betis 11 5 2 4 21 20 179 Real Sociedad 10 4 2 4 21 20 1410 Getafe 11 3 4 4 15 13 1311 Espanyol 10 3 4 3 9 12 1312 Levante 10 2 6 2 11 13 1213 Girona FC 10 3 3 4 11 15 1214 Celta Vigo 10 3 2 5 19 16 1115 Athletic Club 10 3 2 5 10 12 1116 Deportivo Coruna 10 3 2 5 13 19 1117 Eibar 10 2 2 6 5 22 8-------------------------18 Las Palmas 10 2 0 8 8 25 619 Malaga 10 1 1 8 6 21 420 Alaves 10 1 0 9 4 16 31-4: Liga Champions5: Liga Europa6: Putaran kualifikasi Liga Europa7: Liga Europa tergantung piala domestik18-20: DegradasiJadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):Sabtu, 4 NovemberValencia vs Leganes (12.00)Deportivo Coruna vs Atletico Madrid (15.15)Alaves vs Espanyol (17.30)Barcelona vs Sevilla (19.45)Minggu, 5 NovemberLevante vs Girona FC (11.00)Celta Vigo vs Athletic Club (15.15)Real Sociedad vs Eibar (17.30)Villarreal vs Malaga (17.30)Real Madrid vs Las Palmas (19.45)(Uu. H-RF)

Editor: Fitri Supratiwi