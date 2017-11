Gol bunuh diri menangkan Stade Rennes atas Girondis Bordeaux

Paris (ANTARA News) - Gol bunuh diri dari Jeremy Toulalan pada menit ke-12 memenangkan Stade Rennes atas Girondins Bordeaux pada pertandingan Liga Prancis, Jumat.Kemenangan tersebut membawa Rennes yang menempati posisi ke-10 pada klasemen mengumpulkan 15 poin sama dengan klub di atasnya Montpellier dengan selisih satu pertandingan.Berikut ini klasemen sementara kompetisi Liga Prancis pada Jumat seperti disiarkan Gracenote:Klasemen (main, menang, seri, kalah, memasukkan, kemasukan, poin):1 Paris St Germain 11 9 2 0 34 8 292 Monaco 11 8 1 2 28 12 25-------------------------3 Olympique Lyon 11 6 4 1 27 15 22-------------------------4 Olympique Marseille 11 6 3 2 21 17 21-------------------------5 Nantes 11 6 2 3 9 8 206 St Etienne 11 5 3 3 13 10 18-------------------------7 Caen 11 6 0 5 8 8 188 Girondins Bordeaux 12 4 4 4 16 18 169 Montpellier HSC 11 4 3 4 8 7 1510 Stade Rennes 12 4 3 5 14 15 1511 Toulouse 11 4 3 4 11 15 1512 En Avant de Guingamp 11 4 2 5 13 15 1413 Angers SCO 11 2 7 2 16 14 1314 Dijon FCO 11 3 3 5 14 20 1215 ESTAC Troyes 11 3 3 5 9 15 1216 Amiens SC 10 3 1 6 6 12 1017 Nice 11 3 1 7 13 19 10-------------------------18 Racing Strasbourg 11 2 4 5 13 20 10-------------------------19 Lille 10 1 3 6 6 15 620 Metz 11 1 0 10 5 21 31-2: Liga Champions3: Putaran kualifikasi Liga Champions4: Liga Europa5-6: Liga Europa tergantung piala domestik18: Playoff degradasi19-20: DegradasiJadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):Sabtu, 4 NovemberAngers SCO vs Paris St Germain (16.00)Monaco vs En Avant de Guingamp (19.00)ESTAC Troyes vs Racing Strasbourg (19.00)Nantes vs Toulouse (19.00)Montpellier HSC vs Amiens SC (19.00)Minggu, 5 NovemberNice vs Dijon FCO (14.00)Metz vs Lille (16.00)Olympique Marseille vs Caen (16.00)St Etienne vs Olympique Lyon (20.00)(Uu.H-RF)

Editor: Fitri Supratiwi