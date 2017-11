Netflix ceraikan Kevin Spacey gara-gara pelecehan seks

Los Angeles (ANTARA News) - Netflix memutuskan hubungan dengan Kevin Spacey, Jumat waktu setempat, dengan menegaskan tidak akan lagi terlibat pada apa pun yang berkaitan dengan "House of Cards" sepanjang sang aktor yang sedang dituduh melakukan pelecehan seks itu masih membintangi acara tersebut.Belum lama pekan ini Netflix telah menghentikan produksi musim keenam dan terakhir "House of Cards" dalam mana aktor peraih Oscar itu memainkan Presiden AS Frank Underwood."Netflix tidak akan terlibat dalam produksi berikutnya 'House of Cards' yang melibatkan Kevin Spacey," tulis perusahaan itu seperti dikutip Reuters.Akhir pekan lalu Spacey meminta maaf kepada aktor Anthony Rapp yang menuduhnya telah merayu dia pada 1986 saat Rapp masih berumur 14 tahun.Kamis pekan ini CNN melaporkan bahwa delapan awak dan mantan awak "House of Cards" yang tidak disebutkan namanya mengajukan tuduhan pelecehan seksual kepada Spacey."House of Cards" telah di-stream di Netflix dan diproduksi oleh perusahaan Media Rights Capital (MRC).Netflix juga tidak akan merilis film "Gore" yang diproduseri Spacey. Film ini mengisahkan sastrawan Gore Vidal yang juga diperankan Spacey.Humas Spacey telah memutuskan hubungan dengan sang aktor Kamis pekan ini. Kini tak diketahui siapa yang kini menjadi Humas Spacey.

Editor: Jafar M Sidik