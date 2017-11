Dengan Korea Utara dalam benaknya, Trump terbang menuju Jepang

Honolulu (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah menuju Jepang sebagai tempat pertama yang dikunjunginya dalam lawawan lima negara Asia, mulai Sabtu ini.Di Jepang, Trump berusaha membentuk kesatuan pendapat dengan Jepang dalam melawan Korea Utara setelah ketegangan kian meningkat akibat rangkaian uji coba nuklir dan peluru kendali Korea Utara.Trump yang selama 12 hari mengunjungi Asia akan berbicara kepada pasukan AS dan Jepang di pangkalan udara Yokota begitu tiba di Jepang esok hari. Di sana, Trump akan menekankan arti penting aliansi keamanan kawasan.Uji coba peluru kendali balistik Korea Utara telah menjadi tantangan internasional paling serius untuk pemerintahan Trump. Sementara itu latihan udara di atas Korea Selatan oleh dua bomber strategis AS telah mempertegang kawasan ini.Selain akan bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Trump juga akan mengunjungi Keluarga Kaisar di Istana Akasaka. Abe dan Trump akan membahas warga Jepang yang diculik Korea Utara.Ditemani sang istri, Melania, Trump akan menggelar tur Asia paling lama yang dilakukan seorang presiden AS sejak George H.W. Bush melakukannya pada 1992. Selain Jepang, dia juga akan melawan ke Korea Selatan, China, Vietnam dan Filipina, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik