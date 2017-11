Timnas U-19 Indonesia incar "runner up"

Jakarta (ANTARA News) - Tim nasional U-19 Indonesia mengincar posisi "runner up" atau peringkat kedua Grup F kualifikasi Piala Asia U-19 2018 setelah di laga ketiganya, Sabtu (4/11), takluk dari Korea Selatan dengan skor 0-4.Pelatih timnas U-19 Indra Sjafri menyebut, demi meraih posisi itu, skuat Garuda Nusantara akan berusaha mengalahkan Malaysia di pertandingan terakhir Grup F, Senin (6/11)."Saya rasa laga tersebut sangat penting agar bisa meraih posisi runner up," ujar Indra dikutip dari pernyataannya kepada media Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang diterima di Jakarta, Sabtu.Pelatih asal Sumatera Barat ini melanjutkan, dirinya dan tim akan mengevaluasi performa ketika menghadapi Korea Selatan.Berdasarkan pandangan Indra saat laga, dia menganggap skuatnya kurang lihai dalam mewaspadai umpan silang Korea Selatan. Terbukti dua gol lawan berasal dari operan sayap."Anak-anak belum bisa mengantisipasi umpan-umpan silang Korea Selatan, yang menghasilkan dua gol. Belum lagi ada kesalahan di lini belakang. Namun saya tetap mengapresiasi kerja keras para pemain," tutur dia.Penampilan yang lebih baik ketika kontra Malaysia juga dijanjikan oleh para pemain timnas U-19. Penyerang Garuda Nusantara Egy Maulana Vikri pun mengungkapkan keinginan dia dan rekan-rekannya untuk meraih kemenangan dari skuat muda Negeri Jiran."Kami harus bekerja lebih keras dan mengintrospeksi diri agar bisa bermain lebih baik. Kami sudah mengetahui permainan Malaysia dan harus menang dari mereka," kata Egy.Sementara terkait kekalahan telak dari Korea Selatan, Egy Maulana menghaturkan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemain berusia 17 tahun ini pun memuji lawannya."Saya akui Korea Selatan bermain bagus," ujar Egy.Adapun kekalahan 0-4 dari Korea Selatan membuat Indonesia untuk sementara berada di peringkat kedua klasemen Grup F Kualifikasi Piala Asia U-19 2018 dengan enam poin, di bawah pemuncak grup Korea Selatan.Dari tiga laga, Indonesia berhasil menang dua kali, sekali kalah, membuat 10 gol dan kebobolan empat gol.Korea Selatan sendiri baru menjalani dua laga dan sukses memenangkan seluruhnya dengan membuat 15 gol dan belum kebobolan.Berikutnya, di pertandingan keempat sekaligus terakhirnya, timnas U-19 Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia di Stadion Paju, Korea Selatan, Senin (6/11), mulai pukul 10.00 WIB.Jika berhasil menang di laga ini, Indonesia berpeluang besar mempertahankan "runner up". Timnas U-19 sendiri masih berpeluang keluar sebagai jura grup kalau Korea Selatan tak berhasil menang di dua laga sisa mereka yaitu kontra Timor Leste, Senin (6/11) dan Malaysia, Rabu (8/11). Namun, mengingat kekuatan dan kualitas timnas U-19 Korea Selatan, kondisi tersebut sulit untuk terjadi.Sebagai informasi, apapun hasil di kualifikasi tidak akan mempengaruhi kesempatan Indonesia berlaga di putaran final Piala Asia U-19 2018 karena Indonesia akan tampil sebagai tuan rumah kejuaraan tersebut.

Editor: AA Ariwibowo