Rocket Rocker bangga lagunya dibawakan band Jepang

Bandung (ANTARA News) - Band yang mengusung aliran punk pop asal Bandung, Rocket Rocker mengaku bangga karena band asal Jepang band Jepang, Four Get Me A Nots yang membawakan ulang lagu mereka di album terbaru yang berjudul Cheers From Rocket Rockers."Ada 17 band yang ikut di me-recyle lagu-lagu di album keenam atau terbaru ketiga salah satunya Four Get Me A Nots, itu band asal Jepang ngebawain lagu Its Just Another Holiday," kata vokalis Rocket Rockers Aska, usai menghadiri jumpa pers Pucuk Cool Jam 2018, di Bandung, Sabtu.Aska yang juga gitaris dari Rocket Rockers ini mengatakan tidak ada patokan khusus bagi bandnya dalam memilih band-band yang diajak terlibat dalam album keenam tersebut."Bisa dibilang pemilihan bandnya itu subjektif ya, dalam artian misalkan pas kita manggung di Bali, lihat beberapa band. Yah penilaiannya subjektif, menurut kita bagus, kita ajak," kata Aska."Jadi semuanya bercampur ya di album baru ini mulai dari genre dan usia, umur band juga. Random pemilihannya. Ada yang kedekatan, ada yang nyari yang sesuai genre musik," kata dia.Selain itu, lanjut Aska, Rocket Rockers juga memberikan kebebasan untuk mereka membawakan dan mengaransemen ulang lagu-lagu milik band asal Bandung ini.Selain band dari Jepang, band-band dalam negeri yang ikut serta dalam album Cheers from Rocket Rockers antara lain Midnight Quickie, V1mast, Kungpow Chickens, Syauqi, Fiersa Besari, Kerabat Kerja, Last Goal, Dead with Falera dan lain-lain.Lebih lanjut Aska mengatakan album keenam tersebut dimaknai olehnya sebagai kiprah 18 tahun Rocket Rockers dalam berkarya di industri musik tanah air.(U.A066/Y003)

Editor: Ruslan Burhani