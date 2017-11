Ribuan WNI padati pesta rakyat di Jeddah

Jakarta (ANTARA News) - Ribuan warga Indonesia yang tinggal di Jeddah dan sekitarnya memadati Kompleks Wisma Konsul Jenderal RI Jeddah, Jumat (4/11) untuk menikmati Malam Pesta Rakyat 2017 sebagai puncak rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-72 RI.Dibandingkan dengan acara serupa yang diselenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya, Pesta Rakyat 2017 terasa lebih meriah dengan kehadiran deretan pesohor ibu kota seperti komedian Cak Lontong, Rina Nose, Akbar, Caesar dan Bopak Castello yang didatangkan langsung sponsor utama, PT Sasa Inti dan Alia Go, demikian keterangan KJRI Jeddah yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.Selain itu, KJRI Jeddah tahun ini menghadirkan paket hiburan lengkap untuk pengunjung dari segala usia termasuk anak-anak yang diliput langsung oleh dua stasiun televisi tanah air.Untuk mengurai konsentrasi massa, paket hiburan disebar ke empat titik yakni hiburan musik dan komedi serta pementasan tarian daerah dipusatkan di dalam gedung Balai Nusantara.Pembagian hadiah lawang dari para sponsor dilakukan di Pendopo Wisma Konjen RI, wahana permainan dan karaoke untuk anak-anak ditempatkan di halaman belakang Wisma Konjen.Sedangkan, halaman utama diperuntukkan bagi bazar kuliner nusantara yang diikuti lebih dari 30 outlet makanan dan minuman termasuk sponsor utama PT Sasa Inti yang menghadirkan demo masak.Selain bazar makanan dan minuman, terdapat pula stan Bank BNI dan BRI, produk jasa pengiriman uang "Finnet Electronic Payment Provider" yang merupakan kerja sama antara PT Telkom Indonesia dengan perusahaan lokal Halawani Exchange dan stan pendidikan dari Universitas Terbuka.Pertunjukan hiburan diselingi oleh penyerahan penghargaan "Consul General Recognition Award" kepada Dina Dinarti, TKI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi karena kegigihannya dalam mewujudkan cita-citanya untuk meraih pendidikan tinggi.Perempuan kelahiran Cianjur ini semula hanya tamatan sekolah tsanawiyah, kemudian mengikuti kejar paket C dan lanjut kuliah jarak jauh di Universitas Terbuka sambil bekerja hingga berhasil meraih gelar sarjana ekonomi pembangunan.Selain piagam penghargaan, Dina juga membawa pulang hadiah berupa uang tunai senilai 10 juta rupiah dari Bank BRI.Dalam sambutan pembukaan, Konsul Jenderal RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin mengatakan bahwa Pesta Rakyat 2017 diadakan khusus untuk menghibur warga Indonesia yang berada di Arab Saudi. Tujuannya adalah untuk menggalang rasa kebersamaan dan memupuk persatuan antarsesama WNI.Konjen Hery meminta seluruh pengunjung agar tertib selama acara berlangsung dan menjunjung tinggi persaudaraan. Kita terhibur malam ini dengan kehadiran rekan-rekan artis dari Jakarta.Konjen juga mengapresiasi perhatian dan kepedulian para sponsor terhadap para WNI di Arab Saudi yang telah bersama-sama dengan KJRI Jeddah menghadirkan hiburan buat mereka dengan mendatangkan para artis ibu kota dan menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para pengunjung.Pada kesempatan itu juga dilakukan peluncuran "Voice of Indonesia Saudi Arabia " yang dihadirkan oleh Radio Alaikassalam atau RASFM yang salah satu programnya adalah menyajikan siaran berbahasa Arab.Selain PT Sasa Inti sebagai sponsor utama, acara ini juga didukung oleh beberapa perusahaan Indonesia di Arab Saudi, di antaranya Bank BNI dan BRI, dan beberapa perusahaan lokal pengimpor produk-produk Indonesia.Selain puluhan hadiah barang-barang elektronik seperti kulkas, TV LED, smartphone, dua pengunjung yang beruntung mendapatkan hadiah tiket pulang-pergi pesawat rute Jakarta-Jeddah persembahan agen perjalanan Alia Go.(T.M016/S027)

Editor: Ruslan Burhani