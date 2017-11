Hasil Liga Jerman: Leipzig menang, Stuttgart kalah

Jakarta (ANTARA News) - RasenBallsport (RB) Leipzig, Hamburg SV dan Schalke adalah sebagian tim Liga Jerman yang memetik kemenangan pada pertandingan Bundesliga pekan ke-11, Sabtu.RB Leipzig naik ke peringkat dua klasemen sementara seusai mengalahkan tim peringkat lima, Hannover, dengan skor 2-1 di Red Bull Arena Leipzig.Anak asuh Ralph Hasenhuettl itu mengumpulkan 22 poin, terpaut satu angka dari pemuncak klasemen Bayern Muenchen yang akan menghadapi Dortmund pada Minggu dini hari.Hamburg SV untuk sementara keluar dari zona degradasi berkat kemenangan 3-1 atas Stuttgart di Volksparkstadion. Gol-gol kemenangan tim tuan rumah dicetak Aaron Hunt, Filip Kostic dan Jann-Fiete Arp, melawan Stuttgart yang bermain dengan 10 orang setelah Dzenis Burnic dikartu merah pada awal babak pertama.Schalke mengamankan posisi empat besar hasil dari kemenangan 1-0 atas Freiburg berkat gol tunggal Daniel Caligiuri pada babak kedua. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Freiburg melorot ke zona degradasi.Liga Jerman masih menyisakan pertandingan seru antara lain Borussia Dortmund vs Bayern Munich pada Minggu dini hari nanti, Koln kontra Hoffenheim dan Wolfsburg melawan Hertha Berlin pada Minggu besok.Frankfurt 2 - 1 Werder BremenAugsburg 1 - 1 Bayer LeverkusenBorussia Moenchengladbach 1 - 1 Mainz 05Freiburg 0 - 1 Schalke 04Hamburg SV 3 - 1 StuttgartRB Leipzig 2 - 1 Hannover 96Borussia Dortmund vs Bayern MunichKoln vs HoffenheimWolfsburg vs Hertha Berlin

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Alviansyah Pasaribu