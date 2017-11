Klasemen dan hasil Liga Inggris usai pertandingan Sabtu

Pos Klub Main Selisih Gol Poin 1 Man City 10 29 28 2 Man Utd 10 19 23 3 Spurs 10 12 20 4 Chelsea 10 8 19 5 Arsenal 10 6 19 6 Liverpool 11 4 19 7 Burnley 11 1 19 8 Brighton 11 0 15 9 Watford 10 -3 15 10 Huddersfield 11 -5 15 11 Newcastle 11 0 14 12 Leicester 11 0 13 13 Southampton 11 -2 13 14 Stoke 11 -9 12 15 West Brom 11 -5 10 16 Bournemouth 11 -7 10 17 West Ham 11 -12 9 18 Swansea 11 -6 8 19 Everton 10 -13 8 20 Crystal Palace 10 -17 4

Jakarta (ANTARA News) - Liverpool, Huddersfield, Burnley dan Brighton adalah beberapa klub Liga Inggris yang memetik kemenangan pada pertandingan pekan ke-11, Sabtu (4/11).Liverpool kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan West Ham dengan skor 4-1. The Reds tetap di peringkat enam dengan koleksi 19 poin, namun West Ham terpeleset ke posisi 17 dengan sembilan poin, atau hanya terpaut satu angka dari zona degradasi.Huddersfield naik tiga tingkat ke posisi 10 berkat kemenangan 1-0 atas West Bromwich Albion, sedangkan Swansea turun ke posisi 18 akibat dipermalukan tim promosi Brigton Hove Albion 1-0.Burnley mempertahankan posisinya di peringkat tujuh dengan 19 poin, menyamai poin Liverpool, seusai menekuk Southampton.Liga Inggris masih menyisakan partai-partai seru antara lain Manchester City vs Arsenal dan Chelsea vs Manchester United pada Minggu malam nanti.Gol: Manuel Lanzini - Mohamed Salah 21,75, Joel Matip 24, Chamberlain 56Gol: Rajiv Van La Parra 45Kartu merah: Christopher Schindler 57Gol: Glenn Murray 29Gol: Steve Cook 90+2 Southampton 0 - 1 Burnley

Gol: Sam VokesGol: Shaqiri 39, Crouch 73 - Iborra 33, Mahrez 60Tottenham Hotspur vs Crystal PalaceManchester City vs ArsenalChelsea vs Manchester UnitedEverton vs Watford(H-RF/D011)

Editor: Alviansyah Pasaribu