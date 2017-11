Dukung pembinaan napi, Wagub DKI Sandiaga berpartisipasi dalam lari gembira

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno berpastisipasi dalam ajang lari gembira "Second Change Fun Run" yang diselenggarakan Yayasan Second Change di FX Sudirman Jakarta Pusat, Minggu pagi.Inisiator acara, Evi Amir Samsudin yang merupakan pendiri yayasan tersebut mengatakan seluruh dana yang terkumpul dari acara itu ditujukan bagi kepentingan pembinaan narapidana."Diharapakan para narapidana dapat hidup produktif menuju integrasi ke masyarakat. Selama ini Yayasan Second Change sudah membantu pameran napidan akan bekerja sama dengan kelompok hotel besar untuk memasarkan produk sandal hotel produk Lapas Salemba," kata Evi.Direktur Pembinaan Narapidana, Latihan Kerja dan Produksi Ditjen Pemasyarakatan, Harun Sulianto berterima kasih kepada Yayasan Second Change yang selama ini aktif membantu pembinaan napi."Tugas pemasyarakatan adalah agar napi menyadari kesalahannya, tidak melanggar hukum lagi, dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna selama dan setelah menjalani pidana," kata Harun.Acara lari gembira itu juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat sehingga diharapkan ada dukungan dan sekaligus kendali masyarakat untuk kebaikan pembinaan napi di waktu mendatang.Acara yang diikuti sekitar 700 peserta itu dibuka oleh Wagub DKI Sandiaga dan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Amir Syamsudin.Turut hadir, mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu serta Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto.

Editor: Heppy Ratna