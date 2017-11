Paduan Suara Gitabumi Voices raih penghargaan di Barcelona

London (ANTARA News) - Padua suara Gitabumi Voices dari Indonesia yang membawakan lagu "All I Ask," dibawakan penyanyi Inggris Adele meraih Diploma of Gold Level 1 atau rangking dua untuk kategori lomba Musik Pop Coral pada festival Coral Internasional yang ikuti kelompok paduan suara dari beberapa negara berlangsung di kota Calella, Barcelona, Spanyol, baru-baru ini.Dengan membawakan tiga lagu yang berjudul Unwritten dari Natasha Beddingfield, All I Ask dari Adele, dan Brave dari Sara Bareiless, Gitabumi Voices meraih Diploma of Gold Level, hasil yang cukup membanggakan, demikian pelatih yang juga menjadi conductor Gitabumi Voices Tedy Eka Supriyandi kepada Antara London, Minggu.Dikatakannya dalam festival Coral Internasional untuk katagori lomba Musik Pop hanya diikuti oleh empat peserta, tiga peserta dari Indonesia dan satu peserta dari Iceland. Dari ke empat peserta tersebut, Gitabumi termasuk yang paling yunior, baik dari sisi usia (13-15) maupun pengalaman, ujarnya.Tedy Eka Supriyandi mengatakan dengan keikutsertaan di festival grup Gitabumi berhasil menambah pengalaman dan wawasan berkenalan budaya lain, "Anak-anak merasa happy mendapatkan apresiasi yang baik dari juri internasional dan meningkatkan semangat untuk lebih baik lagi dari tahun ke tahun."Diakuinya hasil jerih payah selama latihan dengan intens tiga bulan seminggu selama tiga jam terbayar dan berambisi untuk mendapatkan juara satu ditahun depan, meskipun prosesnya melelahkan tapi semuanya berjalan dengan positif, semua berkat dukungan para contributor musician seperti Mas Indra Aziz Founder VokalPlus, Cecilia Cati, Fary Firyana fan pianis handal seperti A.Cahyo Pradanto juga bassis Franz Victor.Sementara itu Ketua Panitia Gitabumi, Ibu Rosalina Wahyuni mengatakan dalam festival untuk katagori pop meskipun diikuti hanya empat peserta, tiga peserta dari Indonesia dan satu dari Iceland bagi Gitabumi hasilnya cukup membanggakan, dengan meraih Diploma of Gold Level 1 yang merupakan rangking dua dari empat peserta.Meraih prestasi urutan pertama diraih Vocademia Universitas Indonesia, Indonesia (Gold Level 3). Urutan kedua Gitabumi Voices, Indonesia (Gold Level 1) sementara ketiga Spectrum, Iceland (Silver Level 10) sedangkan urutan keempat Ussy Pieters Choir, Indonesia (Bronze Level 10)Diharapkan pada Goal tahun 2018 Gitabumi akan berpartisipasi di event Interkultur Choral Competition di Greece dengan mengikuti 3 kategori sekaligus yaitu Folklore, Jazz dan Pop.

Editor: B Kunto Wibisono