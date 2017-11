Paduan suara The Resonanz raih juara umum di Spanyol

Konduktor dan komposer Avip Priatna (tengah) tampil bersama dengan The Resonanz Music Studio membawakan sejumlah lagu natal dalam Konser Musik Klasik Spirit Of The Season di Jakarta, Sabtu (6/12). (ANTARA FOTO/Teresia May)

London (ANTARA News) - Kelompok paduan suara anak The Resonanz Children's Choir (TRCC) asuhan konduktor Avip Priatna menorehkan prestasi gemilang pada ajang 49th Tolosa Choral Contest yang berlangsung di Tolosa, Spanyol dari tanggal 2 hingga 5 November.Pada kompetisi tersebut TRCC meraih juara pertama pada kategori Children's Choir, Public Audience Award dan meraih Juara Umum Tolosa Choral Contest, demikian Project Manager TRCC Dani Dumadi kepada Antara London, Minggu.Dikatakannya keberhasilan ini merupakan kali kedua di tahun ini, dimana TRCC baru saja memenangkan Juara Umum pada Musica Eterna Roma International Choral Competition and Festival pada Juli yang lalu.Dengan berkekuatan 40 orang penyanyi anak dan remaja berusia 10 - 17 tahun, TRCC berkompetisi pada kategori Children's Choir membawakan lima lagu yang bejudul Ihauteri Habanerak karya David Azurza, Ikusten duzu karya komponis Basque Josu Elberdin, karya komposer Hongaria Zoltan Kodaly, 137 Hip Street karya Fero Aldiansya Stefanus dan lagu daerah Papua Yamko Rambe Yamko aransemen Bambang Jusana.Kategori ini juga diikuti paduan suara anak lain dari Indonesia yaitu Saint Angela Choir, asal Bandung, pimpinan Roni Sugiarto, yang juga meraih prestasi dengan menduduki peringkat kedua pada kategori children's choir.Selain TRCC dan Saint Angela, kompetisi children's choir diikuti koor anak Liepaites dari Lituania, Choir of the old town music dari Estonia, Lautitia Children's Choir dari Hungaria dan Prague Philharmonic Children's Choir dari Ceko.Predikat Juara Umum yang kemudian disandangkan oleh para juri kepada TRCC menunjukkan bahwa paduan suara anak Indonesia meraih perolehan nilai tertinggi, menyisihkan keseluruhan peserta Tolosa Choral Contest 2017, lintas kategori, termasuk kategori chamber choir yang diikuti sembilan paduan suara dewasa.Paduan suara dewasa tersebut antara lain Collegium Vocale Hannover, Camara XXI Argentina, The University of Wyoming Collegiate Chorale Amerika Serikat, dan paduan suara Sansara dari Cambridge, Inggris.Keberhasilan TRCC ini menjadi tambahan kado special ulang tahun ke 10 yang dirayakan pada tahun ini. Selain berkompetisi di kota Tolosa, TRCC juga berkesempatan melakukan serangkaian konser di kota kota lain sekitar Tolosa, antara lain di kota Ordizia, Zarauts dan Artajona.Pada konser tersebut TRCC menampilkan beragam repertoar baik klasik, modern serta tradisional, seperti lagu Bungong Jeumpa, Las Amarillas, Salve Regina, As long as I have music, dan Ondel-ondel.Dengan kemenangan The Resonanz Children's Choir sebagai juara umum Tolosa Choral Contest 2017, maka TRCC berhak untuk maju ke pertandingan European Grand Prix in Choral Singing pada tanggal 21 April 2018 di kota Maribor, Slovenia.

Editor: Alviansyah Pasaribu