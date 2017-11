Tiga pangeran dan tiga orang terkenal yang ditangkap Saudi

Riyadh (ANTARA News) - Arab Saudi menangkap 11 pangeran, empat menteri dan puluhan mantan menteri, di bawah tuduhan korupsi. Bukan itu saja, Saudi juga memecat para pejabat keamanan untuk digantikan dengan yang baru.Namun di antara puluhan orang yang ditangkap dan ditahan itu, ada enam orang tokoh yang tidak saja terkenal di Saudi, namun juga di panggung politik dunia.Mengutip AFP, keenam orang itu adalah:Miliarder flamboyan berusia 62 tahun yang masuk daftar orang paling kaya di dunia itu adalah di antara yang ditangkap oleh penguasa Saudi saat ini. The Kingdom Holding Company yang mayoritas sahamnya dimiliki sang pangeran adalah pemilik The Savoy in London, Fairmont Plaza dan Hotel George V di Paris yang terkenal itu.Pangeran berusia 64 tahun yang merupakan putra mendiang Raja Abdullah dicopot dari jabaran Kepala Pengawal Nasional Arab Saudi, pasukan khusus negeri ini. Dia pernah dianggap sebagai calon utama penerus tahta raja.Dia adalah adik ipar mendiang Raja Fahd dan pemilik Middle East Broadcasting Company (MBC) yang merupakan salah satu jejaring satelit paling berpengaruh di dunia Arab. Dia termasuk yang ditahan.Juga putra mendiang Raja Abdullah dan mantan gubernur Provinsi Riyadh. Termasuk salah seorang yang ditangkap.Menteri Keuangan dan Perencanaan. Pernah dianggap sebagai ujung tombak reformasi ekonomi Saudi saat ini. Dia digeser untuk digantikan wakilnya. Dia adalah mantan wali kota Jeddah dan pernah menjadi menteri tenaga kerja.Dia juga ditahan. Mantan menteri keuangan yang tahun ini mewakili Raja Salman pada KTT G20 di Jerman.

Editor: Jafar M Sidik