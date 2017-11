"Ayat-Ayat Cinta" hadir dalam konser orkestra

Jakarta (ANTARA News) - Krisdayanti, Rossa, Raisa dan Isyana Sarasvati akan berbagi panggung dalam konser orkestra “Ayat Ayat Cinta in Concert with Live Orchestra – The Colours of Love” persembahan MD Live Productions pada Desember mendatang.





Konser itu akan berlangsung pada 20 Desember 2017 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, sehari sebelum penayangan perdana film "Ayat Ayat Cinta 2".





Film pertama "Ayat Ayat Cinta" yang tayang pada 2008 telah ditonton 3,7 juta penonton. Rumah produksi MD dalam siaran pers mengatakan kesuksesan film ini tidak lepas dari kekuatan vokal Rossa dengan lagu Ayat-Ayat Cinta milik Melly Goeslaw di periode yang sama.

Melly Goeslaw dan Anto Hoed kembali didapuk untuk menggarap soundtrack film arahan sutradara Guntur Soehardjanto ini.





“Untuk membuat soundtrack film ini bebannya jauh lebih berat ya dibanding film sebelumnya, karena film pertamanya sukses, tetapi beban yang ada saya jadikan motivasi untuk membuat lirik lagu yang lebih dalam dan kuat,” ujar Melly Goeslaw dalam siaran pers.

Melly sampai membaca naskah filmnya berkali-kali agar lagunya sesuai dengan karakter dalam sekuel tersebut.





Kerinduan hati seorang Fahri (Fedi Nuril) terhadap wanita yang dicintainya melantun merdu melalui suara Krisdayanti melalui single “Ayat Ayat Cinta 2”.

Rossa, yang berhasil menghidupkan film Ayat Ayat Cinta, akan merajut semua cerita ke dalam single terbaru berjudul “Bulan Dikekang Malam”.





Isyana Sarasvati melantunkan sebuah lagu yang berjudul “Masih Berharap” yang diciptakan Yovie Widianto dengan aransemen musik lagu oleh Ari Renaldi.





Sementara Raisa akan membawakan lagu ciptakannya sendiri yang akan dirilis dalam waktu dekat.

Tiketnya dijual mulai dari Rp550.000 hingga Rp2.200.000.

