Bukan cuma Raja Ampat, namun banyak lagi lokasi penyelaman yang belum dipromosikan dikelola secara baik di Indonesia.

London (ANTARA News) -Indonesia dinobatkan sebagai wisata menyelam terbaik di dunia, alias The Best Dive Destination 2017, oleh majalah Dive Magazine dari Inggris yang diserahkan langsung penerbit Dive Magazine, Graeme Gourlay, kepada Menteri Pariwisata, Arief Yahya, di paviliun Wonderful Indonesia pada pameran pariwisata terbesar WTM London, pada 6-8 November mendatang.Yahya menyampaikan penghargaan atas pemilihan Indonesia oleh Dive Magazine sebagai lokasi penyelaman terbaik di dunia dan juga penghargaan kepada mereka yang telah memberikan suaranya atau memilih Indonesia sebagai lokasi penyelaman terbaik di dunia.Diharapkan dengan penghargaan itu, Indonesia dapat terus menjaga kelestarian dari wisata bahari.Menurut dia, penghargaan Dive Magazine ini pengakuan dari dunia internasional bahwa wilayah penyelaman Indonesia adalah yang terbaik dari dibandingkan negara lain, di antaranya Thailand, Indonesia tidak dapat dikalahkan negara manapun.Sementara itu Gourlay mengakui bahwa Indonesia memiliki daerah tujuan wisata selam yang terbaik di dunia dengan berbagai keragaman terumbu yang dimiliki bawah laut Indonesia. 25 persen keragaman terumbu karang dunia ada di perairan Indonesia."Tentu saja Indonesia terbaik dan wisata bawah laut Indonesia adalah yang terbaik dan tidak ada duanya, ujar Gourlay kepada wartawan usai menyerahkan penghargaan kepada wartawan.Diakuinya Indonesia juga telah melakukan pelestarian yang terbaik dan juga memiliki terumbu karang yang sangat beragam merupakan aset yang sangat berharga."Anda memiliki terumbu karang terbaik di dunia," ujarnya.Untuk itu Gourlay mengharapkan Indonesia dapat terus menjaga dan melestarikan nya dengan baik karena tidak ada di dunia lain yang memiliki kekayaan hayati yang seindah dan sebagus seperti yang dimiliki Indonesia yang sangat beragam.Penghargaan yang diberikan majalah Dive Magazine dibagi dalam tiga kategori Dive Travel Award: Best Destination 2017, Best Dive Centre or Resort 2017 dan Best Liveboard 2017.Terbit sejak 1995, Dive Magazine menjadi referensi pelancong dari seluruh dunia. Praktis, penghargaan dari Dive Magazine ini promosi gratis untuk mendongkrak nilai jual Wonderful Indonesia.Tahun lalu, Indonesia benar-benar menjadi favorit juara, bahkan sejak awal pemilihan, Indonesia mengumpulkan 1,076 suara dari total 9,399 suara, mendapatkan 11,45 persen," demikian keterangan tertulis Dive Magazine.Dengan modal mencapai 17.000 pulau, Indonesia memiliki ribuan spesies dan habibat dengan pengunjung berulang tertinggi, Dive Magazine menulis, Indonesia memiliki destinasi populer kekinian ; Taman Nasional Komodo dan sampai hamparan pantai pasir hitam dan Pulau Lembeh di Bitung, Sulawesi Utara.

