Fakta-fakta soal GIF

Jakarta (ANTARA News) - GIF (gambar bergerak) ramai diperbincangkan dengan ditemukannya konten pornografi dalam GIF di aplikasi Whatsapp.Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan sigap mengambil tindakan memblokir penyedia GIF di Whatsapp.Berikut beberapa fakta soal GIF:GIF sering menampilkan sosok bintang film, musik, kartun, atau bahkan kucing. GIF mewujudkan berbagai ekspresi sehari-hari di media sosial, seperti, danyang kerap dibagikan para pengguna internet khususnya para milennial.GIF atauawalnya diperkenalkan oleh tim CompuServe yang dipimpin oleh penulis piranti lunak Steve Wilhite pada tahun 1987.Format ini menggunakan teknik kompresi yang cocok digunakan untuk berkirim gambar pada era koneksi modem yang masih lambat.Steve Wilhite mengatakan pada Daily Dot GIF pertama yang dibuat adalah gambar sebuah pesawat.Steve Wilhite dan sejumlah blog serta situs mengatakan pengucapan GIF yang benar adalah /jif/ seperti pengucapan /jiffy/ alih-alih GIF diucapkan dengan /g/ yang tebal.Steve Wilhite bekerja di CompuServe selama tahun 90-an dan pensiun setelah mengalami stroke.Perusahaan akhirnya dibeli AOL pada 1998 dan merelakan paten GIF kedaluwarsa sehingga format itu bisa dipakai bebas secara umum.Olia Lialina, seorang pionir seniman internet asal Rusia segera melahap kesempatan itu.Tahun 1997 dia mulai melakukan percobaan dengan GIF.GIF pertama buatannya adalah jendela monokrom yang mengerikan.Malang melintang menekuni GIF selama 15 tahun membuat Olia Lialina sangat berpengalaman, namun favoritnya adalah animator asli Arkansas; Chuck Poynter.Chuck Poynter adalah veteran angkatan udara AS yang meninggal tahun 2001. Salah satu GIF peninggalannya adalah gambar seorang gadis yang sedang menari.Jejaring sosial atau forum diskusi seperti Tumblr dan Reddit, dan juga Imgur, memiliki peran kunci mempopulerkan GIF. Pada 2010, 'GIF' terpilih oleh Oxford Dictionaries' USA sebagai 'Kata Tahun Ini'.Ada banyak alasan mengapa GIF menjadi viral: seperti kedekatan, ketepatan waktu dan orisinalitas, serta mengingatkan kita pada nostalgia.Wartawan dan novelis Inggris Justin Myers, alias The Guyliner menyebut GIF menjadi sarana tepat untuk "pengetahuan kita tentang budaya pop".Jika Anda mengunggah sebuah GIF, kemungkinan besar Anda menggunakan Giphy, perusahaan berbasis di New York.Giphy awalnya dibangun sebagai mesin pencari di tahun 2013 oleh Alex Chung dan Jace Cooke.Kini Giphy adalah perusahaan dengan 70 karyawan, dengan website, apps, dan platform yang terintegrasi dengan Twitter, Facebook dan Whatsapp. Nilai perusahaan kini ditaksir sekitar US$300 juta dan dikabarkan memiliki 200 juta pengguna aktif harian pada Juli 2017.

Penerjemah: Ida Nurcahyani

Editor: Unggul Tri Ratomo