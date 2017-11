Satria Muda kalahkan Siliwangi 70-43

Jakarta (ANTARA News) - Satria Muda (SM) Pertamina mengalahkan Siliwangi Bandung dengan skor 70-43 dalam lanjutan pertandingan Pul C turnamen bola basket pra-musim Perbasi Cup 2017, Selasa.Laga yang digelar di Britama Arena, Jakarta, berlangsung ketat sejak kuarter pertama. Kedua tim saling membalas skor tetapi SM unggul di kuarter itu dengan 16-14.Permainan masih berimbang di kuarter kedua dan ketiga meski SM tetap selangkah di depan dengan skor di akhir masing-masing kuarter 32-26 dan 46-37.Namun, pertandingan di kuarter empat berjalan berat sebelah. SM terlihat sangat nyaman menguasai laga sementara Siliwangi seperti kehabisan "bensin" dan cuma bisa menambah enam angka.Skor 70-43 pun menutup partai tersebut. Bagi SM hasil ini positif karena merupakan kemenangan di laga perdananya di Perbasi Cup 2017. Sementara untuk Siliwangi ini laga terakhir mereka di Pul C dengan rekor sekali kalah dan sekali menang, yaitu dari NSH Jakarta dengan skor 88-77.Meski menang, pelatih SM Pertamina Youbel Sondakh mengaku belum puas melihat permainan timnya. Sebab, para pemain masih tampak belum menyatu terutama dengan dua pemain asing, Dior Lowhorn dan Kevin Bridgewaters."Pertahanan dan serangan kami belum rapi. Skuat juga belum terlalu. Di kuarter keempat kami unggul jauh itu lebih karena kemampuan individu pemain. Ini akan kami evaluasi untuk laga berikutnya," tutur Youbel.Di kubu Siliwangi, pelatih Ali Budimansyah mengakui kekalahan dari SM yang disebutnya memiliki level lebih tinggi dari skuatnya.Meski demikian, dia tetap mengapresiasi penampilan skuatnya yang menurutnya sudah mulai kompak satu sama lain."Yang menjadi pekerjaan rumah kami adalah fisik. Ini yang membuat kami kedodoran di kuarter keempat. Fisik akan terus kami latih agar bisa mencapai puncak ketika liga bergulir," tutur Ali.Adapun pada laga tersebut, pemain asing SM Dior Lowhorn menjadi yang terbaik di timnya dengan membuatyaitu 17 poin, 13juga duaDi kubu Siliwangi, Amir Fisyaiful berhasil membukukan angka tertinggi dengan sembilan poin dan tigaPemain asing mereka Darnell Brown juga membuat sembilan poin, satudan satuBerikutnya di laga pamungkas Pul C, Satria Muda Pertamina akan menghadapi NSH Jakarta di Britama Arena, Rabu (8/11) mulai pukul 17.00 WIB.

Editor: Fitri Supratiwi