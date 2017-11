Tiens rayakan hari jadi ke-22 di New Delhi

NEW DELHI, 7 November 2017 (Antara/Xinhua-AsiaNet) --Konglomerat multinasional Tiongkok, Tiens Group, merayakan hari jadinya yang ke-22 serta menggelar serangkaian aktivitas terkait di New Delhi, India, pada Minggu.Sekira 10.000 mitra bisnis Tiens dari hampir 50 negara dan wilayah berpartisipasi dalam perhelatan internasional ini.Tiens telah aktif melaksanakan, mempercepat globalisasi dan memilih India sebagai salah satu pasar intinya guna meningkatkan investasi serta mendirikan cabang dan gerai waralaba lagi, kata Li Jianing,pusat investasi dan pengembangan Tiens.Tiens telah membagi pasar global menjadi 21 area dan mengoptimalkan alokasi sumber dayanya, ujar Li, dengan menambahkan bahwa saat ini, Tiens telah merambah sekira 37 negara dan wilayah, termasuk AS, Australia, Perancis, Republik Korea (ROK), Uni Emirat Arab (UAE), dll.Menurut Li, Tiens akan lebih memperluas kehadirannya di pasarIndia, mengembangkan kerjasama dengan pemasok berkualitas tinggi India dan memanfaatkan jaringan pemasaran global Tiens guna mempromosikan produk India di seluruh dunia. Sementara itu, ia akan terus menambah masukan kesejahteraan masyarakat di India.Li Jinyuan,sekaligusTiens Group, menyampaikan pesan lewat video kepada para hadirin di New Delhi, dengan mengatakan bahwa Tiens akan meluncurkan strategi global barunya dan memulai upaya kewirausahaan baru.Didirikan pada 1995 oleh Li Jinyuan di kota Tianjin, utara Tiongkok, Tiens group berkiprah di berbagai bidang seperti bioteknologi, manajemen kesehatan, pariwisata, pendidikan,dan investasi finansial, serta berkantor cabang di 110 negara dan wilayah. Tiens memasuki pasar India pada 2002 dan saat ini mempunyai 12 kantor cabang serta 75 gerai waralaba di negara tersebut.Sumber: Tiens GroupTautan Lampiran Gambar:

Editor: PR Wire