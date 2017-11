Gitar milik musisi Jimi Hendrix dan Paul McCartney akan dilelang

New York (ANTARA News) - Kolektor yang ingin memiliki secuil sejarah musik - gitar Fender, Gibson dan Guild yang digunakan pemusik Tom Petty, Paul McCartney dan Jimi Hendrix - harus bersiap dengan pengeluaran serius mereka di Kota New York.Pada 2 Desember mendatang, rumah lelang Guernsey di Bohemian Hall akan menjual gitar, saksofon, sesi rekaman dan memorabilia musik lainnya yang terkait dengan beberapa musisi paling terkenal di abad ke-20. Lelang tersebut menyusul penjualan gitar "Wolf" milik Jerry Garcia yang dijual oleh rumah lelang tersebut pada Mei seharga 1,9 juta dolar Amerika Serikat.Barang yang akan dijual termasuk gitar Guild berstiker merah yang digunakan oleh Hendrix pada 1968 di sebuah hotel di Miami, Florida, setelah festival musik berakhir."Dia dan musisi lain serta banyak dari penggemarnya berkemas ke hotel didekatnya yang padat di sana untuk menghadiri sesi bermusik santai, dan inilah gitar yang dimainkannya," ujar Presiden rumah lelang Guernsey, Arlan Ettinger.Barang yang juga akan dilelang di sana adalah "Goldtop" Gibson Les Paul 1953 yang sering digunakan Paul McCartney pada 2012, menurut Ettinger.Gitar bass Bruce Springsteen yang ia gunakan di album perdananya juga akan dijual, begitu pula gitar hitam Gibson Les Paul Madonna yang digunakan dalam tur pada 2001 dan 2008.Master rekaman James Brown dan Elvis Presley, serta rekaman pertunjukan langsung The Beatles, Rolling Stones dan lainnya juga akan disertakan dalam penjualannya, demikian Reuters.(Uu.KR-DVI/M016)

Editor: Tasrief Tarmizi