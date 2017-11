Uji coba Asian Games 2018 dapat antusiasme tinggi

"Oleh karena itu, PB Perbakin menentukan kuota sebanyak dua orang atlet untuk nomor individu dan dua tim untuk nomor tim campuran dari masing-masing provinsi," kata dia dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa malam (7/11).



Tingginya animo peserta tersebut karena dalam uji coba tersebut dipertandingkan 17 nomor, tak jauh berbeda dengan 18 nomor yang akan dipertandingkan di Asian Games mendatang.



Nomor yang akan dipertandingkan saat Games Time nanti, untuk individu putra terdiri dari 10m Air Pistol, 10m air rifle, 10m running target, 10m running target mixed, 25m rapid fire pistol, trap men, skeet men dan 300m standard rifle 3 position.



Sedangkan untuk individu putri, dipertandingkan nomor 10 m air pistol, 10m air rifle, 25m pistol, 50m rifle 3 position, trap women dan skeet women. Kemudian kategori mixed team, terdiri dari 10m air pistol mixed team, 10m air rifle mixed team dan trap mixed team.



Sementara satu-satunya nomor yang tidak dipertandingkan di uji coba adalah 10m running target mixed putra.



"Nomor itu tidak dipertandingkan di test event ini karena pesertanya tidak terlalu banyak. Selain itu alasan lainnya, kami tengah mempersiapkan atlet pelatnas di nomor ini untuk try out ke Hungaria pada pertengahan November ini. Dan nomor ini menjadi salah satu andalan kami," ujar Sarozawato.



Sementara, Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) menyambut positif atas usaha Perbakin di test event ini yang menggelar hampir semua nomor yang dipertandingkan di Asian Games 2018.



"Cabang menembak termasuk cabang yang menyediakan banyak medali sehingga peluang itu harus benar-benar dimanfaatkan Indonesia untuk mendulang medali emas. Selain di nomor pistol, kans atlet kita di nomor shoot gun juga besar sehingga kami mendukung usaha PB agar memiliki nomor-nomor unggulan," ujar Sekjen INASGOC, Eris Herryanto.



Babak Final

Sementara final di nomor 10m air pistol individu putri pada Selasa (7/11), medali emas diraih wakil Sumsel Talitha Judith Almira dengan total skor 228,6.



Medali perak derail Barya Agustini Said asal Riau dengan total skor 225,5, dan medali perunggu diraih Eva Yulianti Pratiwi (Jatim) dengan total skor 207,6 SO.



Sedangkan nomor 10m air pistol individu putra, medali emas dimenangkan oleh I Kadek Rico Vergian Dinatha (Bali) dengan total skor 230,4. Medali perak diraih oleh Rahmat Santoso (Sulteng) dengan total skor 228,6 dan medali perunggu dimenangkan oleh wakil Jatim Supriyoni dengan total skor 208,9.



Di nomor 300m standard rifle putra yang diselenggarakan di Cilodong, Irawan Saputra (Jabar) dengan total skor 553 meraih medali emas. Farid Prayuda (Papua) 535 meraih perak dan Dasep Imam Suherman (NTB) 530 meraih perunggu.

