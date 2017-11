Indeks Wall Street berakhir beragam

New York (ANTARA News) - Indeks bursa saham Wall Street berakhir beragam pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan sejumlah laporan laba perusahaan kuartal ketiga.Indeks Dow Jones Industrial Average naik tipis 8,81 poin atau 0,04 persen menjadi ditutup pada 23.557,23 poin.Sementara itu, indeks S&P 500 turun 0,49 poin atau 0,02 persen menjadi berakhir di 2.590,64 poin, dan indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 18,65 poin atau 0,27 persen menjadi 6.767,78 poin.Priceline Group melaporkan pada Senin (6/11) setelah bel penutupan perdagangan, bahwa laba per sahamnya mencapai sebesar 35,22 dolar AS dengan pendapatan 4,43 miliar dolar AS, lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Namun, perusahaan tersebut menawarkan panduan kuartal keempat yang mengecewakan.Saham perusahaan perjalanan daring atau "online" itu merosot 13,52 persen menjadi 1.645,72 dolar AS per saham, setelah merilis laporan keuangan kuartalannya.Sementara itu, Marriott, Blue Buffalo dan Snap diperkirakan akan menerbitkan laporan laba perusahaan setelah bel penutupan Selasa (7/11).Secara keseluruhan, ini merupakan musim pelaporan laba yang sangat padat. Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam S&P 500 pada kuartal ketiga 2017 diperkirakan meningkat 7,9 persen dari tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan akan meningkat 5,2 persen.Di sisi ekonomi, jumlah lowongan pekerjaan sedikit berubah pada 6,1 juta pada hari kerja terakhir September, sesuai dengan perkiraan pasar, sebut Departemen Tenaga Kerja AS, Selasa (7/11), demikian Xinhua.(A026)

Editor: Unggul Tri Ratomo