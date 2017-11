Agenda Jakarta hari ini, antara lain pelatihan perhotelan bagi wanita

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai acara akan digelar di Jakarta hari ini, mulai dari peluncuran buku bisnis, workshop program pengentas kemiskinan hingga belajar bahasa Inggris bersama sekaligus talkshow menjadi pelajar internasional.Buku lanjutan tentang disruption ini, bukan untuk menjelaskan lagi tentang disruption itu sendiri. Penulis ingin mengajak melihat apa yang dilakukan eksekutif Indonesia yang menyadari adanya ancaman disruption.Acara tersebut akan digelar di Periplus Pondok Indah Mall Jalan Metro Pondok Indah Kby. Lama, pukul 16.00-18.00 WIB.Acara tersebut diinisiasi oleh BaliWISE, organisasi nirlaba yang berbasis di Bali yang memberikan pelatihan keterampilan Perhotelan, Pariwisata & Perjalanan gratis kepada kaum muda, miskin, dan terpinggirkan.Dengan BaliWISE di Jakarta, diharap membantu memberdayakan perempuan di seluruh Indonesia dan memutus siklus kemiskinan. Acara tersebut akan digelar di JSC Hive Coworking Space 7 Jalan Professor Doktor Satrio Setia Budi, Jakarta, pukul 19.00-21.00 WIB.Acara yang digelar oleh @america dan EducationUSA tersebut akan mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan kemampuan bahasa asli, serta menulis dan berbicara bahasa Inggris bersama R. Anderson Sutton, Dekan, School of Pacific and Asian Studies & Assistant Vice Chancellor for International and Exchange Programs, di Manoa.Acara tersebut akan berlangsung di pusat kebudayaan Amerika Serikat di Indonesia @america Pacific Place Mall 3rd Floor, Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta, pukul 19.00-20.30 WIB.

Editor: Unggul Tri Ratomo