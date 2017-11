Ed Westwick "Gossip Girl" tepis tudingan pelecehan seksual

Jakarta (ANTARA News) - Ed Westwick, aktor yang membitangi "Gossip Girl" dan "White Gold", menepis tudingan telah melecehkan aktris Kristina Cohen.





Dalam tulisan yang diunggah di Facebook, Senin malam waktu setempat, Cohen mengklaim dia diperkenalkan pada Westwick di rumah sang aktor tiga tahun silam oleh produser yang dikencaninya saat itu.





Sang aktris mengatakan ia terbangun dari tidur siang di kamar tamu dan mendapati dirinya sedang dilecehkan, pengakuannya terinspirasi dari perempuan lain yang baru-baru ini bercerita tentang pelecehan seksual di dunia Hollywood.





Di Twitter, Westwick menanggapi dengan cuitan, "Saya tidak kenal perempuan ini. Saya tidak pernah memaksakan hal tersebut pada setiap perempuan. Saya jelas tidak pernah melakukan perkosaan."





Westwick adalah aktor kelahiran Inggris yang tinggal di Los Angeles, namanya melejit setelah menjadi salah satu bintang dalam drama "Gossip Girl" yang tayang pada 2007-2012.





Dia mulai bermain di layar lebar lewat "Children of Men" (2006) dan saat ini membintangi serial komedi BBC Two "White Gold", demikian The Independent



