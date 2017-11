Hitachi Koki berganti nama merek menjadi "HiKOKI"

TOKYO, 1 November 2017 (Antara/Kyodo JBN-AsiaNet) --Hitachi Koki Co., Ltd. ( http://www.hitachi-koki.com/ ), produsen terkemuka perkakas listrik dan peralatan ilmu hayat, akan mengubah nama perusahaannya menjadi Koki Holdings Co., Ltd., terhitung mulai 1 Juni 2018 dan akan mengubah merek jajaran perkakas listriknya yang dikenal sebagai HITACHI dan/atau Hitachi Koki dengan nama baru HiKOKI (*) (diucapkan), terhitung mulai 1 Oktober 2018, demikian diumumkan perusahaan tersebut pada 1 November. Perubahan nama ini sejalan dengan strategi pertumbuhan internasional ambisius perusahaan, yang bertujuan menjamin pertumbuhan berkelanjutan sambil memperluas usaha di hampir 100 negara dalam jaringan global Hitachi Koki.Teknologi canggih berkelas dunia Hitachi Koki telah menghasilkan produk yang andal dan inovatif selama 70 tahun, yang mendasari kemitraan barunya dengan KKR, salah satu grup ekuitas swasta terbaik di dunia. Melalui kemitraan baru ini, Koki Holdings mempersingkat operasi dan mempercepat investasi dalam pengembangan organik dan akuisisi guna meningkatkan bisnis globalnya sebagai produsen terkemuka di seluruh dunia.Bersamaan dengan upaya perubahan brand ini, perusahaan tersebut mendirikan anak perusahaan sebagai kantor pusatnya di Eropa dengan nama Koki Holdings Europe GmbH di luar kota Dusseldorf, Jerman, guna merefleksikan kepentingan strategis pasar Eropa. Anak perusahaan itu akan mulai beroperasi pada November 2017, dan akan melaksanakan aktivitas perusahaan induknya di Eropa, dengan tujuan agar lebih dekat dengan pelanggannya guna memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam menangani kebutuhannya."Kami telah memberikan inovasi peraih penghargaan dalam manufaktur dengan kinerja bisnis yang kuat selama lebih dari 70 tahun, dan sekaranglah saatnya kami fokus pada ekspansi sebagai perusahaan yang benar-benar global sambil tetap berakar pada tradisi Jepang kami," kata Osami Maehara,, Hitachi Koki. "Kami telah berkomitmen sepenuhnya untuk mempercepat pertumbuhan bersama mitra baru yang dinamis di KKR karena kami mengupayakan tujuan kami menjadi pemimpin global dalam perkakas listrik dan peralatan ilmu hayat. Kami telah menetapkan target penjualan yang agresif sebesar USD2,7 miliar dalam tahun fiskal 2020. Kami yakin bisa meningkatkan bisnis kami dengan dukungan seluruh karyawan dan mitra kami di seluruh dunia, dan perubahan merek ini merupakan langkah pertama untuk mewujudkannya. Kami berharap dapat terus membangunyang melampaui ekspektasi pelanggan yang cerdas di seluruh dunia."Brand HiKOKI diciptakan untuk mewujudkan ketiga kompetensi inti perusahaan, termasuk teknologi inovatifnya yang meningkatkan produk berkinerja superior, keandalan produk dan layanannya yang didukung oleh riwayat perusahaan selama 70 tahun, serta potensi pertumbuhan bisnis baru yang direpresentasikan melalui kemitraan baru dengan KKR. Guna memudahkan pengucapan, brand baru ini menggunakan huruf "i" kecil dalam suku kata pertamanya, dan memasukkan angka implisit "1" yang mengungkapkan komitmen perusahaan dalam menyediakan produk "No. 1" di pasar kepada pelanggan, dan tujuannya mencapai status global "No. 1".Nama perusahaan baru tersebut, yakni Koki Holdings Co., Ltd., bertujuan mempertahankan kontinuitas dengan namanya saat ini, sambil juga merefleksikan berbagai brand yang dicakupnya di seluruh dunia, dan mempercepat investasi dalam akuisisi guna memperluas bisnis globalnya.(*) Tidak akan ada perubahan atas brand-brand berikut ini di pasarnya masing-masing: metabo, SANKYO, Tanaka, CARAT, HIT-MIN, himac.Klik tautan di bawah untuk melihat grafik sekilas tentang perubahan nama dan logo tersebut.SUMBER: Hitachi Koki Co., Ltd.

