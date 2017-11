LEGO® Education membawa pembelajaran STEAM ke kelas prasekolah

STEAM Park memicu keingintahuan anak-anak prasekolah akan sains, teknologi, teknik, seni dan matematika melalui fleksibilitas, kreativitas dan pembelajaran tanpa henti melalui permainan

BILLUND, Denmark--(Antara/BUSINESS WIRE)-- LEGO® Education hari ini mengumumkan solusi Early Learning barunya, STEAM Park yang memicu keingintahuan anak-anak prasekolah akan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM). Anak-anak bermain dalam kelompok yang terdiri atas enam orang anak dengan brik-brik LEGO DUPLO® untuk membangun taman hiburan dengan wahana dan atraksi yang membantu mereka menemukan gir dan lereng, eksperimen serta mendapatkan kepercayaan diri dengan trial and error.

“Kami dengan senang hati menawarkan solusi LEGO Education STEAM Park baru bagi anak-anak untuk menemukan apa yang mungkin dilakukan melalui sains, teknologi, teknik, seni dan matematika,” kata Esben Stærk Jørgensen, president LEGO Education. “STEAM Park membantu anak-anak mempelajari keterampilan formatif abad ke-21 termasuk pemecahan masalah, kolaborasi, kreativitas dan pemikiran kritis yang diperlukan untuk membantu mereka sukses di semua bidang studi selama pendidikan mereka. Kita juga tahu bahwa dengan pekerjaan STEAM diprediksi akan meningkat hampir dua kali lipat sektor kerja lain, hanya dalam dekade mendatang saja, mengeksplorasi keterampilan ini sekarang akan ikut mempersiapkan semua anak untuk pekerjaan di masa depan.”

Solusi baru ini dibarengi oleh LEGO Education STEAM Park Teacher Guide, yang menampilkan delapan pelajaran STEAM sentris yang dibuat dengan wawasan dari penelitian terbaru tentang STEAM dalam pembelajaran dini serta panduan sains, matematika dan teknologi National Association for the Education of Young Children. Laman Pinterest LEGO Education juga menawarkan kumpulan aktivitas prasekolah STEAM yang kreatif dan menyenangkan.

LEGO Education STEAM Park tersedia di seluruh dunia saat ini atau dalam beberapa pekan mendatang. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi LEGOEducation.com/preschool atau hubungi distributor lokal LEGO Education Anda.

Lihat rilis pers multimedia selengkapnya di sini: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51707717&lang=en

Tentang LEGO Education

LEGO Education menawarkan pengalaman belajar dan solusi pengajaran yang menyenangkan berdasarkan sistem brik, materi yang relevan dengan kurikulum, serta sumber daya fisik dan digital LEGO kepada pelajar prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah lanjutan. Solusi dan sumber daya dari LEGO Education memungkinkan setiap pelajar untuk sukses dengan mendorong mereka menjadi pelajar yang aktif dan kolaboratif, membangun keterampilan untuk tantangan di masa depan, serta membentuk pola pikir yang positif ke arah pembelajaran. Informasi selengkapnya di LEGOeducation.com.

LEGO, logo LEGO dan DUPLO adalah merek dagang /dan atau hak cipta LEGO Group. ©2017 The LEGO Group. Semua hak dilindungi.

LEGO, the LEGO logo and DUPLO are trademarks /and or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group. All rights reserved.

Lihat versi aslinya di businesswire.com: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51707717&lang=en

Kontak

LEGO Education

Kari Sherrodd, +1 860-835-6510

kari.sherrodd@lego.com

Sumber: LEGO Education

Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.

Editor: PR Wire