Angkasa Pura I siap kembangkan Bandara Bali dengan cara reklamasi

Bandara Bali Meraih Penghargaan Pesawat salah satu maskapai penerbangan bersiap mengangkut penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Minggu (24/4/2016). Airport Council International (ACI) memberikan penghargaan The Airport Service Quality (ASQ) kepada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali sebagai bandara dengan tingkat layanan terbaik nomor tiga di dunia dalam kategori "Best Airports" yang melayani 15 hingga 25 juta penumpang per tahun, dan sebagai bandara yang mengalami kemajuan pesat dalam memberikan pelayanan kepada penumpang dalam kategori "Most Improved Airport 2015". (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra) ()