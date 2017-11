NTT Communications raih penghargaan Best Global Wholesale Carrier (Data) dan Best North American Wholesale Carrier pada Global Carrier Awards 2017

Perusahaan Telecom yang masuk daftar Fortune 500 Diakui Sebagai Best North American Wholesale Carrier selama Empat Tahun Berturut-turut

NEW YORK & LONDON--(Antara/BUSINESS WIRE)-- NTT Communications (NTT Com), divisi layanan data dan IP global perusahaan telecom terkemuka yang masuk daftar Fortune Global 500, yakni NTT (TOKYO:9432), terpilih sebagai Best Global Wholesale Carrier (Data) dan Best North American Wholesale Carrier di ajang Global Carrier Awards 2017, yang digelar oleh Capacity Media.

NTT Com telah menggondol penghargaan ini selama empat tahun berturut-turut di wilayah Amerika Utara dan untuk kedua kalinya dalam empat tahun terakhir di tataran global. Upacara ini berlangsung pada 25 Oktober di London dalam Capacity Europe 2017 Conference.

“NTT Com telah berupaya menjadi pemimpin di bidang data dengan keunggulan menyeluruh dalam pelanggan. Ketika data dan keamanan menjadi lebih penting, perusahaan ini membantu industri untuk bersatu, mengidentifikasi dan mengurangi serangan,” kata penyelenggara Carrier Award tersebut dalam pernyataannya. “Di antara kompetisi ketat, perusahaan ini merupakan pionir sejati dalam menguji dan menyebarkan layanan dan teknologi baru.”

Dengan merayakan inovasi, visi dan keunggulan, Capacity Global Carrier Awards merupakan pengakuan paling prestisius untuk industri telekomunikasi wholesale global dan regional di dunia. Event tahun ini dihadiri oleh 400 eksekutif di tataran senior.

“Kami senang menerima penghargaan ini yang mengakui kinerja dan kepemimpinan NTT Com di Amerika Utara dan seluruh dunia,” kata Michael Wheeler, executive vice president NTT Communications Global IP Network di NTT America. “Penghargaan ini mengakui upaya dan komitmen terus-menerus tim global kami, yang berdedikasi penuh guna memberikan solusi paling inovatif dan layanan terbaik kepada pelanggan kami di seluruh dunia.”

Dengan lebih dari 225 entri yang diajukan untuk penghargaan tahun ini, semua kategori dinilai oleh panel independen analis telecom, pakar industri dan tim redaktur senior Capacity Media. Rincian selengkapnya tentang Global Carrier Awards ada di sini.

Untuk informasi selengkapnya tentang semua penghargaan yang diraih oleh NTT Com, silakan klik di sini.

Tentang NTT Communications

NTT Communications menyediakan layanan konsultasi, arsitektur, keamanan, dan cloud guna mengoptimalisasikan lanskap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perusahaan. Berbagai penawaran tersebut didukung oleh infrastruktur, global NTT Com, yang meliputi jaringan IP tier-1 global terdepan, jaringan VPN Arcstar Universal One™ yang menjangkau 190 negara/wilayah, dan lebih dari 140 pusat data yang tersebar di seluruh dunia. Solusi-solusi NTT Communications memanfaatkan sumber daya global NTT Group yang mencakup Dimension Data, NTT DOCOMO, dan NTT DATA.

Tentang Global IP Network NTT Communications

Dengan terus menjadi jaringan terkemuka di seluruh dunia, Global IP Network Tier-1 NTT Com mencakup Negara-negara Amerika, Eropa, Asia dan Oseania, serta menyediakan lingkungan terbaik untuk video, konten dan transpor data melalui satu nomor sistem otonom (AS 2914).

Untuk informasi selengkapnya tentang NTT Com dan Jaringan IP Global, silakan kunjungi http://www.gin.ntt.net/. Untuk berita dan update, klik Twitter di @GIN_NTT_Net, @NTTCom dan @NTTComLatam #globalipnetwork #AS2914.

