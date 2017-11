PKS mendukung Sudirman Said maju Pilgub Jateng

Semarang (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman memberikan dukungan kepada mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk maju pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018."Silakan Pak Sudirman Said berkomunikasi dengan struktur PKS di tingkat wilayah dengan mengikuti mekanisme penjaringan yang ada. Kami terbuka karena di PKS keputusan terbesar dari bawah, kalau Jateng berarti DPW PKS Jateng," katanya di Semarang, Kamis.Pria yang akrab disapa Kang Iman itu mengaku sudah bertemu langsung dengan Sudirman Said yang berkunjung ke kantor DPW PKS Jateng pada Rabu (8/11) malam.Dalam pertemuan tersebut, Sohibul Iman dan Sudirman Said membahas konsolidasi pemenangan Pilgub Jateng 2018.Menurut dia, PKS membuka diri untuk menjajaki komunikasi lebih lanjut dengan siapapun, apakah itu internal maupun eksternal partai."DPW PKS Jateng akan terus melakukan komunikasi intensif dengan para calon gubernur dari internal PKS maupun eksternal. Kami terbuka, masih fleksibel," ujarnya.Ketua DPW PKS Jateng Kiai Haji Kamal Fauzi mengaku siap memenangi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng 2018."Kami terus melakukan komunikasi dengan semua pihak dan melakukan penjaringan calonsesuai dengan mekanisme yang ada di PKS," katanya.Menurut dia, PKS juga optimistis memenangi pilkada di 5 kabupaten/kota pada tahun depan.Kelima daerah itu adalah Kota Tegal, Kabupaten Kudus, Banyumas, Magelang, dan Karanganyar.(U.KR-WSN/B015)

