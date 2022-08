KBRI Nairobi promosikan Indonesia secara masif di Kenya melalui TV

KTN TV akan menayangkan secara berseri program mengenai Indonesia dalam berbagai aspek seperti kuliner, wawancara pejabat pemerintah dan pengusaha (Indonesia) serta tamasya (virtual) untuk menunjukkan keragaman budaya Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar RI di Nairobi melakukan promosi secara masif mengenai Indonesia di Kenya melalui salah satu stasiun televisi terbaik di negara itu, Kenya Television Network (KTN) TV.Duta Besar RI untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin dalam pesannya yang diterima pada Senin mengatakan bahwa promosi mengenai Indonesia kali ini merupakan gebrakan perdana KBRI Nairobi yang dilakukan secara visual bekerja sama dengan televisi Kenya."KTN TV akan menayangkan secara berseri program mengenai Indonesia dalam berbagai aspek seperti kuliner, wawancara pejabat pemerintah dan pengusaha (Indonesia) serta tamasya (virtual) untuk menunjukkan keragaman budaya Indonesia," ujar Dubes Hery.Dia juga menambahkan bahwa kegiatan promosi itu merupakan rangkaian dari upaya peningkatan hubungan kedua negara setelah pendirian Kedutaan Besar Kenya di Jakarta yang diresmikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Kenya Raychelle Omamo pada 17 Maret 2022.Sejauh ini, KTN TV telah menayangkan 2 episode promosi Indonesia dalam program "What’s Your Story" setiap Sabtu pukul 06.00 petang Waktu Afrika Timur.Episode pertama program promosi Indonesia itu bertajuk "Inside’s Indonesia Capital City Jakarta: Street Foods, People and all You Need to Know" tayang pada 6 Agustus, dan episode kedua bertajuk "Indonesia’s Minister of Trade Zulkifli Hasan Explains Kenya–Indonesia Trade Relations" tayang pada 20 Agustus.Kedua episode tersebut masih dapat disaksikan kembali melalui kanal youtube KTN Home.Pada salah satu episode program promosi Indonesia di KTN TV itu, Kuasa Usaha (CDA) Kedubes Kenya di Jakarta Onkoba serta wakil dari Kementerian Luar Negeri Kenya Moi Lemoshira mengucapkan selamat hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI kepada pemerintah dan rakyat Indonesia.Kedua perwakilan dari pejabat pemerintah Kenya tersebut berharap agar perkembangan hubungan bilateral Indonesia–Kenya semakin progresif dengan mempercepat implementasi kerja sama di berbagai bidang serta tindak lanjutnya.Selain itu, rangkaian promosi Indonesia dalam momen peringatan kemerdekaan RI juga masih akan terus tayang di KTN TV untuk menjaring pemirsa dari berbagai latar belakang pendidikan maupun profesi.Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Nairobi, Sabriana Jayaputri, yang turut serta dalam mengawal program TV itu berharap promosi virtual yang ditayangkan secara rutin di televisi Kenya dapat menarik minat pemuda-pemudi Kenya serta negara lainnya di kawasan Afrika Timur untuk melanjutkan studi di Indonesia, termasuk melalui berbagai tawaran beasiswa yang disampaikan di media sosial KBRI Nairobi.Selanjutnya, program promosi Indonesia melalui stasiun televisi Kenya itu juga diharapkan dapat semakin meningkatkan kerja sama kepemudaan serta hubungan antar masyarakat kedua negara.

