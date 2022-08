CDC AS sarankan penggunaan vaksin COVID Novavax bagi remaja

Indonesia terima 134.500 dosis vaksin Novavax

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC) pada Senin (22/8) menandatangani persetujuan penggunaan vaksin COVID-19 Novavax untuk remaja usia 12-17 tahun.Rekomendasi dikeluarkan CDC setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) pekan lalu memberikan izin penggunaan vaksin itu pada kalangan usia tersebut.Vaksin berbasis protein itu mengantongi izin penggunaan darurat untuk orang dewasa di AS pada Juli.Pejabat kesehatan berharap vaksin tersebut dapat mendorong penerimaan vaksin di kalangan orang-orang yang ragu dengan suntikan m-MRNA produksi Moderna dan Pfizer.Namun, Novavax pada awal Agustus ini memangkas perkiraan pendapatan selama setahun penuh. Novavax mengatakan pihaknya tidak mengharapkan penjualan lebih lanjut vaksin COVID-19 buatannya di AS tahun ini.Perusahaan itu mengaku terlambat untuk masuk ke pasar AS dan menunjukkan permintaan yang lebih kecil dalam menghadapi limpahan pasokan global vaksin.Sejauh ini, sebanyak 11.990 dosis vaksin Novavax telah disuntikkan di AS, menurut data terkini pemerintah.Vaksin Novavax, yang telah digunakan di kalangan remaja Jepang dan Australia, juga menemui berbagai hambatan seperti masalah manufaktur, penundaan izin, dan penerimaan yang lamban di pasar utama seperti Eropa.Sumber: Reuters

